Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν οι ένστολοι στον Λευκό Πύργο – «Εμείς υπάρχουμε, θέληση υπάρχει;»

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα ένστολοι στον Λευκό Πύργο, στη Θεσσαλονίκη, ενόψει της 89ης ΔΕΘ.

Αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί και στρατιωτικοί, άνθρωποι που όλο τον χρόνο βρίσκονται στο πεδίο, πλημμύρισαν την πλατεία του Λευκού Πύργου, κρατώντας στα χέρια τους πανό και πλακάτ με τα αιτήματά τους.

Όπως μεταδίδει το thesspost.gr, οι ένστολοι ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη προερχόμενοι από την Αθήνα έως και την Κρήτη, με σκοπό να διατρανώσουν το μήνυμά τους, ότι θέλουν να εισακουστούν. Μεταξύ άλλων ζητούν αυξήσεις στους μισθούς, κρούουν καμπανάκι για τα κενά στην οργανική δύναμη, για τις αποσπάσεις, ενώ ζητούν λύσεις και για το στεγαστικό.

«Σώματα ασφαλείας υπάρχουν», όπως λένε και διερωτώνται: «θέληση υπάρχει;».

Στη διαμαρτυρία των ενστόλων συμμετέχει και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία φώναξε συνθήματα μαζί με τους εποχικούς πυροσβέστες.

Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η πορεία τους προς το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.

Δείτε εικόνες: