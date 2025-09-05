Πηγές ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Κάποτε μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα στο πλαίσιο του rebranding έφτιαξε την ομιλία του με ατάκες από τα Δελτία Τύπου του κόμματός μας

Την ομιλία που απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας στο 5ο Συνέδριο «Thessaloniki Metropolitan Summit», που διοργανώνει ο Economist, σχολιάζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Κάποτε ο κ. Τσίπρας μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα στο πλαίσιο του rebranding έφτιαξε την ομιλία του με ατάκες από τα Δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ όπως η γλαφυρή περιγραφή του για την αντιστοίχηση της αγοραστικής δύναμης των μισθών που είναι copy paste από Δελτίο Τύπου της 26ης Αυγούστου», αναφέρουν οι πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

«Ή η διατυπωμένη εδώ και τρία χρόνια πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για ανάπτυξη Made in Greece», καταλήγουν οι ίδιες πηγές.