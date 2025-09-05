Κρήτη: Ελεύθεροι με όρους για τα ναρκωτικά οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος – Συνελήφθησαν εκ νέου για την 2η δικογραφία

Συνελήφθησαν ξανά οι δύο κατηγορούμενοι (αδέλφια) που φέρονται ως τα πρόσωπα που διατηρούσαν ηγετική θέση στην εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής (5/9), τα δύο αδέλφια αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της μη εξόδου από την χώρα, για τις κατηγορίες που αφορούσαν στην πρώτη δικογραφία, που σχετιζόταν με ναρκωτικά, όπλα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ωστόσο, μετά την πρώτη απόφαση, η εισαγγελέας ζήτησε και συνελήφθησαν ξανά, σύμφωνα και με τους δικηγόρους τους Μαρία Παπαδάκη, Νίκο Κοτσαμπασάκη και Ραφαήλ Λακιωτάκη, για κατηγορίες που αφορούν στη δεύτερη δικογραφία.

Σύμφωνα το cretalive.gr, είναι η δικογραφία που αναφέρεται μεταξύ άλλων στην υπόθεση της έκτασης-φιλέτο της Μονής Τζαγκαρόλων και βάσει της συγκεκριμένης δικογραφίας τα δύο αδέλφια φέρονται ύποπτα για διάφορα σοβαρά αδικήματα, όπως αυτό της εκβίασης τελεσθείσας κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Ως εκ τούτου, οι ι κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.