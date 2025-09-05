Κρήτη: Ελεύθεροι με όρους για τα ναρκωτικά οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος – Συνελήφθησαν εκ νέου για την 2η δικογραφία

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Κρήτη, Εγκληματική οργάνωση, συλληφθέντες, εισαγγελέας

Συνελήφθησαν ξανά οι δύο κατηγορούμενοι (αδέλφια) που φέρονται ως τα πρόσωπα που διατηρούσαν ηγετική θέση στην εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής (5/9), τα δύο αδέλφια αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της μη εξόδου από την χώρα, για τις κατηγορίες που αφορούσαν στην πρώτη δικογραφία, που σχετιζόταν με ναρκωτικά, όπλα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ωστόσο, μετά την πρώτη απόφαση, η εισαγγελέας ζήτησε και συνελήφθησαν ξανά, σύμφωνα και με τους δικηγόρους τους Μαρία Παπαδάκη, Νίκο Κοτσαμπασάκη και Ραφαήλ Λακιωτάκη, για κατηγορίες που αφορούν στη δεύτερη δικογραφία.

Σύμφωνα το cretalive.gr, είναι η δικογραφία που αναφέρεται μεταξύ άλλων στην υπόθεση της έκτασης-φιλέτο της Μονής Τζαγκαρόλων και βάσει της συγκεκριμένης δικογραφίας τα δύο αδέλφια φέρονται ύποπτα για διάφορα σοβαρά αδικήματα, όπως αυτό της εκβίασης τελεσθείσας κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Ως εκ τούτου, οι ι κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.

σχολίασε κι εσύ

20:51 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Συναγερμός στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» – Άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ», στους Αμπελόκηπους, καθώς, σύ...
20:20 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν οι ένστολοι στον Λευκό Πύργο – «Εμείς υπάρχουμε, θέληση υπάρχει;»

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα ένστολοι στον Λευκό Πύργο, στη Θεσσαλονίκ...
19:37 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Ξάνθη: «Τρελάθηκε που δεν είχα χρήματα – Με χτύπησε, μου πετούσε πράγματα» – Τι λέει η 79χρονη για τον 30χρονο που την κρατούσε αιχμάλωτη επί 40 ημέρες

Η 79χρόνη με καταγωγή από την Σουηδία δεν μπορεί να πιστέψει ακόμα και τώρα μετά την απελευθέρ...
18:49 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Διδυμότειχο: Ίσως και αύριο εξιτήριο για τα 2 παιδιά που μεταφέρθηκαν λιπόθυμα στο νοσοκομείο

Βελτίωση παρουσιάζει η υγεία των δύο παιδιών, ηλικίας 4 ετών, που χθες μεταφέρθηκαν από τους γ...
