Βασίλης Σπανάκης: «Η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει παντού»

Enikos Newsroom

πολιτική

Βασίλης Σπανάκης, Έβρος

Αυτή την στιγμή εκτελούνται 120 έργα, συνολικού ύψους 130 εκατ. ευρώ, στον Νομό Έβρου ανέφερε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης στην κεντρική του ομιλία στην Αλεξανδρούπολη, ολοκληρώνοντας την διήμερη περιοδεία του σε Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, Σουφλί και Αλεξανδρούπολη.

Όπως είπε, τα έργα εκτελούνται με χρηματοδότηση από το υπουργείο Εσωτερικών και αφορούν στους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Σαμοθράκης και Σουφλίου.

Ο Βασίλης Σπανάκης, τόσο στην ομιλία του, στις συνεντεύξεις του στους τοπικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς αλλά και κατά την επίσκεψή του στους Συνοριακούς Σταθμούς στις Καστανιές και στους Κήπους Έβρου αναφέρθηκε στο εκτενές πρόγραμμα αναβάθμισης και επέκτασης των υποδομών και εγκαταστάσεων των δύο Συνοριακών Σταθμών.

Η δεύτερη ημέρα της περιοδείας του υφυπουργού Εσωτερικών στον Έβρο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ξεκίνησε με την συνάντησή του με τους 29 πρόεδρους Δημοτικών Κοινοτήτων στο Ορμένιο του Δήμου Ορεστιάδας. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που αρμόδιος υφυπουργός για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, διοργανώνει ευρεία συνάντηση με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων στο Ορμένιο, που είναι το βορειανατολικότερο σημείο της Ελλάδας.

Βασίλης Σπανάκης, Έβρος

