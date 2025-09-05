Grand Hotel: Κυκλοφόρησε το νέο trailer και «κόβει» την ανάσα

Νάντια Ρηγάτου

Media

Grand Hotel: Κυκλοφόρησε το νέο trailer και «κόβει» την ανάσα

Ο 2ος Κύκλος του «Grand Hotel» έρχεται τον Σεπτέμβριο και το νέο trailer της αγαπημένης δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 που μόλις κυκλοφόρησε, υπόσχεται πως φέτος, τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο.

Οι εξελίξεις θα είναι καθηλωτικές, το ξενοδοχείο θα μετατραπεί σε πεδίο μάχης, αλλά και σε «μήλον της Έριδος», ισχυροί παίκτες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους, ενώ δυνατοί έρωτες θα ανθίσουν και νέοι χαρακτήρες, με τρομερά μυστικά, θα κάνουν την εμφάνισή τους.

Λίγο πριν απολαύσουμε τα νέα επεισόδια του «Grand Hotel», ο ΑΝΤ1 κάνει μία ανακεφαλαίωση του 1ου Κύκλου που μονοπώλησε τα βράδια εκατομμυρίων τηλεθεατών και κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης.

Από την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, όλα τα επεισόδια του 1ου Κύκλου του «Grand Hotel» επιστρέφουν, μέσα από 10 συγκλονιστικές τηλεταινίες.

Καθημερινά στις 23:45 (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) και για δύο εβδομάδες, θα ξαναζήσουμε όλη την ιστορία της αγαπημένης δραματικής σειράς από την αρχή….

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρια: Πώς μοιάζει η αρχή του τέλους σε μία σχέση

Νέο πλαίσιο αξιολόγησης καινοτόμων θεραπειών προανήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Μέσος μισθός: Πότε θα φτάσει στα 1.500 ευρώ – Όλες οι νεότερες πληροφορίες

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας: Τι λέει για τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ του β’ τριμήνου

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το κολιέ στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Απολαυστικό κουίζ με χελώνες, καβούρια και χταπόδια – Mπορείτε να βρείτε τη λύση σε 30 δευτερόλ...
περισσότερα
14:35 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Τα 3 νέα trailers που καθηλώνουν

Δυνατές συγκρούσεις και έντονα πάθη έρχονται στη νέα σειρά του Alpha “Porto Leone“...
13:30 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Στην πίεση: Πρεμιέρα αύριο για το νέο τηλεπαιχνίδι με την Ευγενία Σαμαρά

Το καινοτόμο τηλεπαιχνίδι γνώσεων, με παρουσιάστρια την Ευγενία Σαμαρά, μας βάζει… «Στην πίεση...
11:54 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Κατερίνα Καραβάτου: «Δεν το έπαθα χθες το έμφραγμα, θα το πάθω σήμερα» – Το ξέσπασμα Καλλιακμάνη και η αντίδρασή της

Οργισμένος εμφανίστηκε ο επίτιμος Πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλι...
10:02 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Το Σόι σου: Βίντεο από την πρώτη ανάγνωση του σεναρίου

Έξι χρόνια μετά το φινάλε του, η αγαπημένη σειρά του Alpha το «Σόι σου» επιστρέφει με νέα επει...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος