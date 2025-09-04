Grand Hotel – Spoiler: Ο Γιάννης Στάνκογλου φέρνει την καταστροφή

Ο δεύτερος κύκλος της σειράς του ΑΝΤ1 Grand Hotel ξεκινά με δυνατές συγκινήσεις και εκρήξεις. Το πολυτελές ξενοδοχείο μπαίνει στο στόχαστρο, ενώ η πλοκή ανατρέπεται από την πρώτη στιγμή.

Αρχικά, οι φανατικοί τηλεθεατές υποψιάζονται γνωστούς χαρακτήρες. Ο Ρήγας δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Ο Άρης Δανέζης σχεδιάζει εκδίκηση. Ο Αλέξανδρος κινεί νήματα στο σκοτάδι. Ο Βλάσσης εκτελεί βρώμικες δουλειές. Ο Χαραλάμπης ζητά δικαίωση για τους ανιψιούς του. Έτσι, όλοι θα μπορούσαν να βάλουν τη βόμβα.

Ωστόσο, η αλήθεια κρύβει μια απρόσμενη ανατροπή. Ο πραγματικός δράστης εμφανίζεται για πρώτη φορά. Πρόκειται για τον Γεράσιμο Χατζημήτρο, τον οποίο ενσαρκώνει ο Γιάννης Στάνκογλου. Ο Χατζημήτρος, άντρας του υποκόσμου, αποφασίζει να τινάξει το Grand Hotel στον αέρα.

Ο νέος ρόλος που αλλάζει τα πάντα

Στην αρχή, ο Γεράσιμος δεν είχε σχέση με το έγκλημα, σύμφωνα με το TV 24. Η Μικρασιατική Καταστροφή όμως τον σημάδεψε, καθώς έχασε όλη την οικογένειά του. Για να επιβιώσει, μπήκε στον σκοτεινό κόσμο της παρανομίας. Έτσι, σκληραγωγήθηκε και έγινε αδίστακτος. Παρ’ όλα αυτά, διατηρεί μια ανθρώπινη πλευρά. Συχνά βοηθά φτωχούς και αδύναμους, αποδεικνύοντας ότι κάτω από τη σκληρή του μάσκα κρύβει ευαισθησίες.

Επιπλέον, δίπλα του στέκεται ο Μάρκος Αμπατζής, παιδί που μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο. Ο Γεράσιμος τον μάζεψε από τους δρόμους και τον έσωσε από τη φτώχεια. Γι’ αυτό, ο Μάρκος τον ακολουθεί τυφλά και εκτελεί κάθε εντολή του.

Γιατί στοχοποιεί το Grand Hotel

Ο Γεράσιμος γνωρίζει όλα τα εγκλήματα του Ρήγα και του Κωνσταντίνου Γαζή εις βάρος των προσφύγων. Δεν θέλει να τα αφήσει ατιμώρητα. Αντίθετα, σχεδιάζει να καταστρέψει το Grand Hotel και να γκρεμίσει την οικογένεια που ευθύνεται για τον χαμό τόσων αθώων.

Συνεπώς, η είσοδος του Γιάννη Στάνκογλου στη σειρά αλλάζει πλήρως τα δεδομένα.

Ο δεύτερος κύκλος του Grand Hotel αποκτά σκοτεινή ατμόσφαιρα, καταιγιστική δράση και συγκλονιστικές ανατροπές που θα καθηλώσουν το κοινό.