Γεωργιάδης στον Realfm 97,8: Θα υπάρξουν διοικητικές αλλαγές στο Κέντρο Υγείας Αίγινας – Τι είπε για το νέο περιστατικό με τραυματισμό γυναίκας

Για το πόρισμα της ΕΔΕ για τον θάνατο της ηλικιωμένης σε παραλία στην Αίγινα αλλά και για το νέο περιστατικό με τραυματισμό γυναίκας που μεταφέρθηκε με περιπολικό στο Κέντρο Υγείας μίλησε στον Realfm 97,8 και την εκπομπή της Στεφανίας Κασίμη και Σπύρου Παπαδάκη, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Αρχικά ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι «στην Αίγινα έχουμε 3 οδηγούς. Έχουμε ανοίξει θέση για να πάρουμε τέταρτο και πέμπτο. Έχουμε ζητήσει να πάρουμε επικουρικό; Ναι. Έχουμε ζητήσει να πάρουμε με μπλοκάκι; Ναι. Έχει έρθει κανείς; Όχι. Εγώ να πάω να κάνω τον οδηγό στην Αίγινα δεν γίνεται. Επειδή έχουμε 3 οδηγούς και για να βγαίνουν και τα ρεπό τους, οι οδηγοί δεν είναι σε υπηρεσία, σταματημένοι στο Κέντρο Υγείας, αλλά είναι σε υπηρεσία on call. Δηλαδή είναι σε υπηρεσία από το σπίτι τους. Αυτό σημαίνει ότι τους παίρνουν τηλέφωνο από το Κέντρο Υγείας και υπάρχει το χρονικό κενό μέχρι να τους βρουν ώστε να πάνε στο Κέντρο Υγείας να πάρουν το ασθενοφόρο και να μεταβούν στο περιστατικό. Αυτή είναι η περίπτωση με την κυρία που έβγαλε τον ώμο της. Πήγε το ασθενοφόρο στην εκκλησία να πάρει την κυρία, αλλά με καθυστέρηση 45 λεπτών. Σε αυτό το διάστημα ωστόσο πήγε η κυρία με περιπολικό στο Κέντρο Υγείας και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες».

Σε ερώτηση για το πόσους οδηγούς ασθενοφόρων πρέπει να έχει το νησί, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι «η Αίγινα πρέπει να έχει 5 οδηγούς» και στη συνέχεια περιέγραψε τι ισχύει για τους μισθούς.

«Ένας οδηγός ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας Αιγίνης παίρνει καθαρό μισθό 1.350 ευρώ. Για το Δημόσιο είναι υψηλός μισθός. Για την Αίγινα της κυβέρνησης Μητσοτάκη όπου ο τουρισμός πήγε πολύ καλά, είναι κακός μισθός γιατί όλοι δίνουν υψηλότερους μισθούς. Επειδή πάνε καλά, έχουν αυξήσει και τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα, είναι δύσκολο για κάποιον να πάει με χαμηλότερο μισθό. Αυτά είναι συνέπειες της επιτυχίας μας, όχι της αποτυχίας μας. Το 2012 που ήμουν υπουργός όταν έκανες πρόσκληση για να πάρεις οδηγό στην Αίγινα, για μία θέση, έρχονταν 100 καθώς δεν έβρισκαν αλλού δουλειά. Σήμερα δεν έρχεται κανένας γιατί έχουν πολύ καλύτερα αμειβόμενες δουλειές αλλού. Αυτές είναι οι συνέπειες της επιτυχίας μας».

Για το πόρισμα της ΕΔΕ για τον θάνατο ηλικιωμένης σε παραλία

Για το πόρισμα της ΕΔΕ για τον θάνατο της ηλικιωμένης, ο υπουργός Υγείας είπε ότι «έχει ολοκληρωθεί και περιμένω να μου επιδοθεί. Θα υπάρξουν αλλαγές διοικητικές στο Κέντρο Υγείας Αίγινας. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο προτού λάβω το πόρισμα. Αυτά στα οποία κατέληξε η ΕΔΕ, θα γίνουν».

