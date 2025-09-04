Τραγωδία στα Πατήσια: Κατά των γιατρών η 34χρονη που βρέθηκε νεκρή μαζί με το νεογνό της – Είχε γεννήσει και τα άλλα παιδιά της στο σπίτι

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (03/09) στα Πατήσια, όπου εντοπίστηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας νεκρή μια 34χρονη. Η γυναίκα, η οποία ήταν σε προχωρημένη κύηση, γέννησε μόνη της, αλλά έχασε την ζωή της αμέσως μετά τον τοκετό, όπως και το νεογνό.

Η άτυχη γυναίκα φαίνεται ότι δεν πρόλαβε να ειδοποιήσει κανέναν ότι γεννούσε. Δίπλα της εντοπίστηκε και ένα ψαλίδι, το οποίο φαίνεται να χρησιμοποίησε για να κόψει τον ομφάλιο λώρο.

Γειτόνισσα της γυναίκας ανέφερε στην αστυνομία πως η γυναίκα ήταν στον μήνα της για να γεννήσει και πως είχε γεννήσει και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της, πέντε και τριών ετών στο σπίτι.

Σύμφωνα με το STAR, συγγενείς της 34χρονης που βρέθηκαν στο σημείο αμέσως μετά το άκουσμα της τραγικής είδησης φέρονται να είπαν στους αστυνομικούς ότι το ζευγάρι ήταν κατά των γιατρών, αλλά δεν γνώριζαν αν η γυναίκα είχε επισκεφθεί γυναικολόγο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Τι είπε ο 5χρονος γιος της οικογένειας

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, 5 ετών, που μαζί με το τρίχρονο αδελφάκι του είδαν τη μητέρα τους και το νεογέννητο αδελφάκι τους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια τους, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, παρουσία παιδοψυχολόγου, ότι η μαμά του είχε αιμορραγία και μετά γεννήθηκε το μωρό.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ο θάνατος της 34χρονης φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο ασφαλή συμπεράσματα θα βγουν μετά το τέλος της ιατροδικαστικής εξέτασης.

«Γύρισα σπίτι και βρήκα τη γυναίκα μου νεκρή»

Ο σύζυγος της 34χρονης, με καταγωγή από τη Γεωργία, κατέθεσε στις αρχές πως ανησύχησε γιατί προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τη σύζυγό του, όμως το κινητό της ήταν απενεργοποιημένο.

Όταν μπήκε στο διαμέρισμα αντίκρισε νεκρή την γυναίκα του, όπως και το νεογνό, στο πάτωμα του σαλονιού, χωρίς τις αισθήσεις τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος προσπάθησε, με την βοήθεια μίας γειτόνισσας, να κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, όμως οι προσπάθειες δεν είχαν αποτέλεσμα.

«Δεν ήμουν στο σπίτι, γύρισα από την δουλειά. Τα παιδιά ήρθαν κοντά μου και τότε είδα την γυναίκα μου νεκρή. Δεν υπήρχε ψαλίδι, δεν είδα κάτι τέτοιο», φέρεται να είπε ο 34χρονος.