Πατήσια: Πώς έγινε η τραγωδία με την 34χρονη που γέννησε και πέθανε μαζί με το νεογνό, μπροστά στα άλλα 2 παιδιά της – «Γύρισα και την είδα νεκρή» λέει ο σύζυγος της

Συγκλονίζει η τραγωδία που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3/9) σε σπίτι οικογένειας, στα Πατήσια. Μία 34χρονη γυναίκα, γέννησε το παιδί της μέσα στο σπίτι της οικογένειας, αλλά έχασε την ζωή της. Νεκρό είναι και το νεογνό. Το δραματικό γεγονός συνέβη όταν στο διαμέρισμα βρίσκονταν και τα άλλα δύο παιδιά της 34χρονης, ηλικίας 3 και 5 ετών.

Την 34χρονη, που διένυε τον 8ο μήνα της κύησής της, εντόπισε νεκρή ο σύζυγός της, ο οποίος επέστρεψε από την δουλειά στο σπίτι τους, καθώς προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί της, αλλά το κινητό της ήταν κλειστό, σύμφωνα με το Star. Όταν μπήκε στο διαμέρισμα αντίκρισε νεκρή την γυναίκα του, όπως και το νεογνό, στο πάτωμα του σαλονιού, χωρίς τις αισθήσεις τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος από τη Γεωργία, προσπάθησε, με την βοήθεια μίας γειτόνισσας, να κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, όμως οι προσπάθειες δεν είχαν αποτέλεσμα.

«Δεν ήμουν στο σπίτι, γύρισα από την δουλειά. Τα παιδιά ήρθαν κοντά μου και τότε είδα την γυναίκα μου νεκρή. Δεν υπήρχε ψαλίδι, δεν είδα κάτι τέτοιο», δήλωσε ο 34χρονος συντετριμμένος, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό.

Η άτυχη γυναίκα φαίνεται ότι δεν πρόλαβε να ειδοποιήσει κανέναν ότι γεννούσε. Δίπλα της εντοπίστηκε και ένα ψαλίδι, το οποίο φαίνεται να χρησιμοποίησε για να κόψει τον ομφάλιο λώρο.

Στο διαμέρισμα της οικογένειας έσπευσε ιατροδικαστής, προκειμένου να κάνει μία πρώτη αυτοψία για να εξακριβώσει τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή αναφέρει ότι ο θάνατος της 34χρονης φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας, βρίσκονται μαζί με τον 34χρονο και τους αστυνομικούς, και προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ.

Τι λέει: «Έτσι γεννούσε, στο σπίτι» λέει γειτόνισσα

Η γειτονιά της οικογένειας στην οδό Σκρα, στα Πατήσια, είναι συγκλονισμένη από την τραγωδία που χτύπησε την οικογένεια.

Μία γειτόνισσα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «λυπήθηκα πάρα πολύ με την Ειρήνη. Ήταν ένα αξιόλογο άτομο. Δεν έπρεπε να την αφήσουν, αφού ήταν έγκυος, στο σπίτι. Έπρεπε να είχε κάποιον, η γνώμη μου. Καλό παράδεισο να έχει, λυπάμαι πάρα πολύ γιατί άφησε κάποια παιδάκια στον δρόμο».

Η ίδια γειτόνισσα ανέφερε ότι μίλησε με τον αδελφό της 34χρονης. «Μου είπε ότι δεν είχε πρόβλημα υγείας, απλά ήταν λίγο κρυωμένη. Ήταν στον μήνα της να γεννήσει», είπε, ενώ για τον σύζυγό της τόνισε ότι εκείνη την ώρα δούλευε, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζει.

«Απ’ ότι μου είπε ο αδελφός της, έκοψε και τον ομφάλιο λώρο, μόνη της», είπε η μάρτυρας και πρόσθεσε: «Απ’ ότι έμαθα από μία γειτόνισσα, έτσι γεννούσε, στο σπίτι».

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν σαφείς απαντήσεις για την αιτία θανάτου τόσο της 34χρονης όσο και του νεογνού.