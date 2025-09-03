Βρέφος 30 ημερών βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ κοντά στην Ακρόπολη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βρέφος 30 ημερών βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ κοντά στην Ακρόπολη

Ένα βρέφος μόλις 30 ημερών εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (3/9), λίγο πριν τις 21:00, στην οδό Καλλιρρόης 130, στην περιοχή της Ακρόπολης. Το μωρό βρήκε μια 54χρονη γυναίκα, αλβανικής καταγωγής, μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ, σε πάρκο της περιοχής.

Η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ενώ το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για εξετάσεις. Λίγη ώρα αργότερα, μια γυναίκα Ρομά εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα στα Καμίνια και ανέφερε πως η ίδια είχε παραδώσει το παιδί σε άνδρα σε σούπερ μάρκετ κοντά στην Ακρόπολη, προκειμένου να κάνει ψώνια. Σύμφωνα με τα όσα είπε, ο άνδρας πήρε το παιδί και εξαφανίστηκε.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστώσουν πώς κατέληξε το βρέφος εγκαταλελειμμένο στο πάρκο και να εντοπίσουν τον άνδρα που φέρεται να το παρέλαβε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 έξυπνοι τρόποι να πείτε «όχι», χωρίς τύψεις

Αύξηση 69% στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Χαλκιδικής και έργα 6 εκατ. ευρώ σε εξέλιξη

Συνεδρίαση ΚΥΣΟΙΠ: Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας – Οι 5 άξονες παρεμβάσεων

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: Επιστολή της Ελληνικής Ένωσης Καφέ προς τον Πρωθυπουργό – Τι αναφέρει

Το Google Vids αποκτά AI avatars και εργαλεία μετατροπής εικόνας σε βίντεο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
23:53 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Οι κωδικές ονομασίες που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος και τα νέα βίντεο από την δράση τους – Τι αναφέρεται στην 2η δικογραφία

Ένα δικό τους λεξιλόγιο με κωδικές ονομασίες φαίνεται να είχαν επινοήσει οι κατηγορούμενοι για...
23:50 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Πατήσια: Πώς έγινε η τραγωδία με την 34χρονη που γέννησε και πέθανε μαζί με το νεογνό, μπροστά στα άλλα 2 παιδιά της – «Γύρισα και την είδα νεκρή» λέει ο σύζυγος της

Συγκλονίζει η τραγωδία που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3/9) σε σπίτι οικογένειας, στ...
22:38 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες αποκαλύψεις για τις χρυσές επιδοτήσεις – Ελεύθερος επαγγελματίας δήλωσε αγρότης… και πήρε 19 εκατ. ευρώ

Νέες αποκαλύψεις για τις χρυσές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σύμ...
21:56 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Πυροσβεστική: 24 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σε 24 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές, στην χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, όπως έγινε γνωστό ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος