Βρέφος 30 ημερών βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ κοντά στην Ακρόπολη

Ένα βρέφος μόλις 30 ημερών εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (3/9), λίγο πριν τις 21:00, στην οδό Καλλιρρόης 130, στην περιοχή της Ακρόπολης. Το μωρό βρήκε μια 54χρονη γυναίκα, αλβανικής καταγωγής, μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ, σε πάρκο της περιοχής.

Η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ενώ το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για εξετάσεις. Λίγη ώρα αργότερα, μια γυναίκα Ρομά εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα στα Καμίνια και ανέφερε πως η ίδια είχε παραδώσει το παιδί σε άνδρα σε σούπερ μάρκετ κοντά στην Ακρόπολη, προκειμένου να κάνει ψώνια. Σύμφωνα με τα όσα είπε, ο άνδρας πήρε το παιδί και εξαφανίστηκε.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστώσουν πώς κατέληξε το βρέφος εγκαταλελειμμένο στο πάρκο και να εντοπίσουν τον άνδρα που φέρεται να το παρέλαβε.