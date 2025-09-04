Τραγωδία στην Κορινθία: Νεκρή 25χρονη σε τροχαίο στο Κιάτο

Θανατηφόρο τροχαίο συνέβη την Πέμπτη 4/9, λίγο πριν από τις 7 το πρωί, στον δρόμο Κιάτο – Σούλι, στη θέση Αρκούδα στο Κιάτο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα korinthostv.gr, το αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονη συγκρούστηκε με Ι.Χ.Φ, στο οποίο επέβαιναν ένας 70χρονος και η 61χρονη σύζυγός του.

Από την σύγκρουση έχασε τη ζωή της η 25χρονη και τραυματίστηκε το ζευγάρι που επέβαινε στο άλλο όχημα. Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Π.Υ Κιάτου, ασθενοφόρο ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας.