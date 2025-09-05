Ξάνθη: «Τρελάθηκε που δεν είχα χρήματα – Με χτύπησε, μου πετούσε πράγματα» – Τι λέει η 79χρονη για τον 30χρονο που την κρατούσε αιχμάλωτη επί 40 ημέρες

Η 79χρόνη με καταγωγή από την Σουηδία δεν μπορεί να πιστέψει ακόμα και τώρα μετά την απελευθέρωση της όσα έζησε στην Ξάνθη. Ήταν ένας εφιάλτης η ομηρία της στο διαμέρισμά που παρά την θέλησή της έγινε για να της πάρει χρήματα ο 30χρονος.

Η γυναίκα είναι πια ελεύθερη αλλά το σοκ δεν την αφήνει να πάρει ανάσες είπε στο mega. Όλα έγιναν στην Ξάνθη, η κινηματογραφική έφοδος της αστυνομίας μετά από σήμα της Ιντερπόλ έφερε την λύτρωση. Πώς όμως φτάσαμε μέχρι εκεί;

Ο 30χρόνος, που κατηγορείται για την κράτηση παρά την θέληση της, όπως λέει η όμηρος, είναι ένας απομονωμένος άνθρωπος. Ο πατέρας του θα σκιαγραφήσει την εικόνα του μιλώντας στο Μega και συγκεκριμένα στο Live News. Όσα θα πει θέτουν νέα τροπή την υπόθεση. Ο γιός του δούλευε στην Σουηδία.

Τι είπε ο πατέρας του 30χρονου για την σχέση θύματος και δράστη

– Πατέρας: Δεν έχουμε επαφές κανά χρόνο και…Ήταν μπλεγμένος με τα ναρκωτικά. Κατά διαστήματα δούλευε. Ήταν εξωτερικό. Στη Σουηδία. Κανά χρόνο. Άλλαζε δουλειές συχνά. Πριν δυο χρόνια ήταν στη Σουηδία και ένα χρόνο είναι που γύρισε στην Ελλάδα.

-Δημοσιογράφος: Φίλους είχε; Παρέες;

– Πατέρας: Αλητοπαρέες. Δεν την έφερε μαζί του, αυτή ήλθε μόνη της. Την ήξερε.

-Δημοσιογράφος: Η μητέρα του την είχε δει την Σουηδέζα;

-Πατέρας: Μάλλον την είδε.

«Τρελάθηκε που δεν είχα χρήματα όταν ήλθα – Με χτύπησε, μου έριχνε νερά, μου πετούσε πράγματα»

Η γυναίκα βίωσε, όπως είπε η ίδια, έναν εφιάλτη και κάποια στιγμή κατάφερε να ειδοποιήσει τις αρχές. «Δεν άντεχα. Δεν μπορούσα άλλο να είμαι εκεί. Δεν με άφηνε να βγω, έπρεπε να κάθομαι σε ένα δωμάτιο και να κοιμάμαι σε ένα κρεβάτι. Δεν με άφηνε να ανοίξω την πόρτα να πάρω καθαρό αέρα. Έχω και πρόβλημα με τους πνεύμονες. Τότε σκέφτηκα να πάρω τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πήρα το 112».

Σε άλλο σημείο αναφέρει τον λόγο για τον οποίο συνέβησαν όλα: «Θύμωσε πολύ. Έξαλλος. Τρελάθηκε δηλαδή που δεν είχα χρήματα όταν ήλθα. Και τότε με χτύπησε. Μου έριχνε νερά, μου πετούσε πράγματα. Ναι, δηλαδή, έχω κακοποιηθεί. Τον γνώριζα σχεδόν 4 χρόνια».

Η γειτονιά την ώρα που η γυναίκα βίωνε την απελπισία φαίνεται πως δεν είχε αντιληφθεί κάτι. Η γυναίκα προσπαθεί να ανακάμψει είναι όμως δύσκολη η κατάστασή της. Η γυναίκα βρέθηκε με μώλωπες και σε κακή κατάσταση.

 

20:51 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Συναγερμός στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» – Άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ», στους Αμπελόκηπους, καθώς, σύ...
20:20 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν οι ένστολοι στον Λευκό Πύργο – «Εμείς υπάρχουμε, θέληση υπάρχει;»

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα ένστολοι στον Λευκό Πύργο, στη Θεσσαλονίκ...
19:43 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Ελεύθεροι με όρους για τα ναρκωτικά οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος – Συνελήφθησαν εκ νέου για την 2η δικογραφία

Συνελήφθησαν ξανά οι δύο κατηγορούμενοι (αδέλφια) που φέρονται ως τα πρόσωπα που διατηρούσαν η...
18:49 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Διδυμότειχο: Ίσως και αύριο εξιτήριο για τα 2 παιδιά που μεταφέρθηκαν λιπόθυμα στο νοσοκομείο

Βελτίωση παρουσιάζει η υγεία των δύο παιδιών, ηλικίας 4 ετών, που χθες μεταφέρθηκαν από τους γ...
