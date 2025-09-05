Βρετανία: Ευρύ ανασχηματισμό της κυβέρνησης Στάρμερ έφεραν η παραίτηση της Άντζελα Ρέινερ και ο πανικός στους Εργατικούς

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στην Βρετανία προχωρεί σε μεγάλο ανασχηματισμό της κυβέρνησής του, στον απόηχο της παραίτησης της αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Άντζελα Ρέινερ, η οποία ενεπλάκη σε οικονομικό σκάνδαλο, κι ενώ το κυβερνών Εργατικό Κόμμα έδειξε να καταλαμβάνεται από πανικό.

Ο Στάρμερ αποφάσισε ουσιαστικά να διαλύσει το υπουργικό του συμβούλιο σήμερα, διώχνοντας την Ιβέτ Κούπερ από το υπουργείο Εσωτερικών, σε μια προφανή παραδοχή ότι η πολιτική των συνόρων δεν λειτουργεί, μετά από ένα καυτό καλοκαίρι διαμαρτυριών για το μεταναστευτικό, διαμαρτυριών που συνεχίζονται σχεδόν καθημερινώς.

Εν τω μεταξύ, η Liz Kendall μετακινείται από το Υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων στην επιστημονική ενημέρωση – έχοντας επιβλέψει τις καταστροφικές περικοπές του χειμερινού επιδόματος καυσίμων και την αποτυχημένη προσπάθεια να περιοριστεί ο λογαριασμός των επιδομάτων.

Ο David Lammy μετατίθεται από το Υπουργείο Εξωτερικών στο υπουργείο Δικαιοσύνης, παρά το γεγονός ότι η Downing Street είχε προηγουμένως εγγυηθεί ότι θα παραμείνει σε αυτή τη θέση. Ωστόσο θα αναλάβει και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για να αποφευχθεί η εικόνα υποβιβασμού.

Η Shabana Mahmood φαίνεται ότι θα αναλάβει το υπουργείο Εσωτερικών. Η βαθιά κλίμακα των αλλαγών έχει προκαλέσει σοκ στο Westminster, μετά την ενημέρωση ότι θα υπάρξουν μόνο περιορισμένες βελτιώσεις κάτω από το επίπεδο του υπουργικού συμβουλίου, ενημέρωση που είχε γίνει νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς θα μπορούσε να είναι η μόνη ανώτερη υπουργός που θα παραμείνει στο ρόλο της, παρά την πληθώρα επικρίσεων σχετικά με τη στασιμότητα της οικονομίας και τους φόβους ότι η χώρα οδεύει προς μια κρίση χρέους.

Ο σερ Κίρ Στάρμερ προσπαθεί να σταθεροποιήσει την κυβέρνησή του μετά την αποχώρηση της Ρέινερ από τις θέσεις του αναπληρωτή πρωθυπουργού, του υπουργού Στέγασης και του αναπληρωτή ηγέτη των Εργατικών.

Η παραιτηθείσα Ρέινερ προσπάθησε να ενεργήσει με “ακεραιότητα”, αλλά εξακολουθούσε να υπολείπεται των προτύπων που απαιτούνται στην κυβέρνηση, παραλείποντας να πληρώσει δεκάδες χιλιάδες λίρες από τέλη χαρτοσήμου, σχολιάζουν πολιτικοί παρατηρητές στο Λονδίνο.

Σε επιστολή της προς τον πρωθυπουργό η Ρέινερ τόνισε την “πίεση” που άσκησε στην οικογένειά της ο σάλος που προκλήθηκε. Είπε ότι “λυπάται βαθύτατα” που δεν ζήτησε τη συμβουλή ειδικού φοροτεχνικού – παρόλο που είχε λάβει ρητή σύσταση να το κάνει.

Αναλυτικά οι αλλαγές στο υπουργικό συμβούλιο που έκανε ο Στάρμερ έχουν ως εξής:

Ο David Lammy έγινε υπουργός Δικαιοσύνης και ο αναπληρωτής πρωθυπουργός

Ο Darren Jones έγινε καγκελάριος του Δουκάτου του Lancaster, και διατηρεί τον άλλο του ρόλο ως επικεφαλής γραμματέας του πρωθυπουργού

Η Yvette Cooper έγινε υπουργός Εξωτερικών

Η Shabana Mahmood έγινε υπουργός Εσωτερικών

Ο Steve Reed έγινε υπουργός Στέγασης

Ο Pat McFadden έγινε υπουργός Εργασίας και Συντάξεων

Ο Peter Kyle ανέλαβε το ρόλο του υπουργού Επιχειρήσεων και Εμπορίου

Η Liz Kendall έγινε υπουργός Επιστημών

Η Emma Reynolds έγινε υπουργός Περιβάλλοντος

Ο Douglas Alexander έγινε υπουργός Σκωτίας

Ο Ντάρεν Τζόουνς θα είναι ο νέος πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων ενώ ο Τζόναθαν Ρέινολντς ανέλαβε υπεύθυνος της κομματικής πειθαρχίας (chief whip).