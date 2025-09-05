Αν ξεχνάτε διαρκώς πού βάζετε τα πράγματά σας, ίσως διαθέτετε αυτά τα 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ψυχολογία

Και σε ποιον δεν έχει συμβεί; Η στιγμή που απελπίζεσαι, επειδή δεν μπορείς να θυμηθείς πού έχεις αφήσει τα κλειδιά, το κινητό ή τα κλειδιά σου. Όπως φαίνεται, η τάση μερικών ανθρώπων να μην θυμούνται πού έχουν αφήσει τα πράγματά τους, μαρτυρά ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για την προσωπικότητά τους.

Στο άρθρο αυτό, θα εξερευνήσουμε τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά και τι μαρτυρούν για εσάς. Μην αγχώνεστε, δεν είναι κάτι αρνητικό. Ορισμένα από αυτά, συνδέονται με τη δημιουργικότητα και τη βαθιά ενδοσκόπηση.

Η κατανόηση του εαυτού, είναι το πρώτο σημαντικό βήμα προς την αυτοβελτίωση. Ας αναλύσουμε ποια γνωρίσματα έχουν οι άνθρωποι που ξεχνούν διαρκώς τα πράγματά τους:

Τα 7 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που ξεχνούν διαρκώς πού έχουν αφήσει τα πράγματά τους

Δημιουργική σκέψη

Βαθιά σκέψη

Συναισθηματική ευαισθησία

Προσαρμοστικότητα

Ικανότητα για αφηρημένη σκέψη

Έντονη συγκέντρωση

Διαισθητική ευφυΐα

Δημιουργική σκέψη

Το πρώτο πράγμα που αξίζει ν’ αναφερθεί, είναι πως, η τάση σας να ξεχνάτε, μπορεί να είναι ένδειξη δημιουργικότητας. Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο του Τορόντο, η τάση να ξεχνάμε συνδέεται με τη δημιουργική σκέψη.

Η μελέτη ανακάλυψε πως, οι άνθρωποι που ξεχνούν συχνά, έχουν μια δημιουργική σκέψη. Αυτό μπορεί να σας εκπλήσσει. Πώς; Οι δημιουργικοί άνθρωποι σκέφτομαι έντονα και ζωηρά κάτι που συχνά τους αποσπά από πρακτικά θέματα.

Σύμφωνα με τα λόγια του Καρλ Γιουνγκ, “Η δημιουργία ενός νέου έργου, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί με την ευφυΐα, αλλά με το ένστικτο”. Αυτό σημαίνει ότι, η διεργασία της σκέψης τους, οδηγεί σε παραγωγή ιδεών.

Την επόμενη φορά που δεν θα μπορείτε να θυμηθείτε πού έχετε αφήσει το κινητό σας, δείτε το σαν ένδειξη της δημιουργικής σας σκέψης. Να θυμάστε πως μπορεί να είναι στο πιο απροσδόκητο σημείο – στο ψυγείο κοιτάξατε;

Βαθιά σκέψη

Ένα γνώρισμα που συνδέεται στενά με την αφηρημάδα, είναι η ικανότητα της βαθιάς σκέψης. Μπορεί δηλαδή, αν είστε απορροφημένοι στις σκέψεις σας, να ξεχάσετε που έχετε αφήσει τα κλειδιά σας. Αυτό υποστηρίζει και η επιστήμη.

Οι άνθρωποι που σκέφτονται βαθιά, δεν προσέχουν ιδιαίτερα τον κόσμο γύρω τους και τις λεπτομέρειες, δηλαδή πού βρίσκεται το κάθε τι. Ο Αϊνστάιν έχει πει πως, “Αν ένας άνδρας οδηγεί καλά όσο φιλάει μια όμορφη κοπέλα, απλώς δεν δίνει την προσοχή που πρέπει στο φιλί”.

Το νόημα είναι πως, οι άνθρωποι που σκέφτονται βαθιά, δεν δίνουν προσοχή σε πρακτικά θέματα, κάνοντάς τους να ξεχνούν.

Συναισθηματική ευαισθησία

Έχετε νιώσει ποτέ να σας κατακλύζουν τα συναισθήματά σας και αδυνατείτε να θυμηθείτε πού έχετε αφήσει τα πράγματά σας; Η συναισθηματική ευαισθησία, πάει χέρι με χέρι με την αφηρημάδα.

Όταν βιώνουμε έντονα συναισθήματα, το μυαλό είναι γεμάτο και απασχολημένο – προσπαθώντας να τα διαχειριστεί, και μπορεί να ξεχάσετε πού έχετε αφήσει τα πράγματά σας. Είναι μια πραγματικότητα που βιώνουν όλοι οι ευαίσθητοι άνθρωποι.

Ο Καρλ Ρότζερς, έχει πει πως, “το πιο παράδοξο είναι πως, μόνο όταν αποδεχτώ πλήρως τον εαυτό μου, τότε μπορώ να αλλάξω”.

Η υψηλή συναισθηματική ευαισθησία, μπορεί να σας κάνει να ξεχνάτε πράγματα. Αν το αποδεχτείτε, θα μπορείτε να το διαχειριστείτε αποτελεσματικότερα. Την επόμενη φορά που θα σας κατακλύζουν τα συναισθήματα και δεν θα μπορείτε να θυμηθείτε πού έχετε αφήσει τα πράγματά σας, μην είστε αυστηροί με τον εαυτό σας – είστε άνθρωποι.

Πάρτε μερικές βαθιές ανάσες, ηρεμήστε και η απάντηση που ψάχνετε, θα έρθει.

Προσαρμοστικότητα

Αν ξεχνάτε διαρκώς πού έχετε αφήσει τα πράγματά σας, αυτό μπορεί να είναι σημάδι της προσαρμοστικότητάς σας.

Μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Experimental Psychology, κατέληξε στο συμπέρασμα πως, οι άνθρωποι που είναι πιο ευπροσάρμοστοι, ξεχνούν δευτερεύουσας σημασίας πληροφορίες.

Αυτό συμβαίνει επειδή ο εγκέφαλός τους ενημερώνεται διαρκώς και δημιουργεί χώρο για νέες πληροφορίες. Με άλλα λόγια, αν ξεχνάτε πού έχετε αφήσει τα κλειδιά σας, μπορεί να δείχνει πως, το μυαλό σας είναι απασχολημένο και διαχειρίζεται διαρκώς νέα δεδομένα.

Αν δεν μπορείτε να θυμηθείτε πού έχετε αφήσει τα γυαλιά σας, σκεφτείτε ότι μπορεί να είναι ένδειξη της προσαρμοστικότητάς σας.

Ικανότητα για αφηρημένη σκέψη

Οι άνθρωποι που ονειροπολούν και σκέφτονται αφηρημένα, μπορεί να καταλήξουν να ξεχνούν πού έχουν αφήσει τα πράγματά τους. Οι άνθρωποι με την ικανότητα της αφηρημένης σκέψης, είναι τόσο απορροφημένοι στις σκέψεις τους, ώστε δεν δίνουν μεγάλη σημασία στον κόσμο γύρω τους, όπως το πού βρίσκονται τα πράγματά τους.

Όπως είπε και ο Σίγκμουντ Φρόυντ, “Τα όνειρα είναι ο βασιλικός δρόμος προς το ασυνείδητο”. Οι άνθρωποι με την ικανότητα αυτή, μπορεί να οδηγήσει σε αφηρημάδα.

Μην αγχώνεστε – εμπιστευτείτε τον εαυτό σας. Να θυμάστε πως, μια στο τόσο πρέπει να ξανασυνδέεστε με τον κόσμο γύρω σας.

Έντονη συγκέντρωση

Όσο αντιφατικό και αν ακούγεται, ισχύει. Αν δίνετε όλη σας την προσοχή σε κάτι, αυτό μπορεί να σας κάνει να ξεχνάτε. Μπορεί να πιστεύετε πως, ένας συγκεντρωμένος άνθρωπος θυμάται λεπτομέρειες, αλλά μπορεί να ισχύει και το αντίθετο.

Όταν αφοσιώνεστε σε κάτι, όπως σε μια δουλειά ή μια σκέψη, η προσοχή σας αποσπάται από άλλα πράγματα – όπως το πού αφήσατε τα πράγματά σας.

Ο ψυχολόγος Mihaly Csikszentmihalyi, γνωστός για τη δουλειά του στην έννοια της “ροής”, “η προσοχή είναι ενέργεια, χωρίς την οποία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί καμιά εργασία και, με την εκτέλεση της εργασίας, αυτή εξαντλείται”.

Αυτό σημαίνει πως, όταν αφοσιώνεστε σε κάτι απόλυτα, δεν δίνετε προσοχή σε περιφερειακά ζητήματα – όπως το πού έχετε αφήσει τα κλειδιά σας. Αν ξεχνάτε πού έχετε αφήσει τα πράγματά σας, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι εστιάζετε σε όσα έχουν πραγματική σημασία για εσάς.

Διαισθητική ευφυΐα

Τελικά, αν ξεχνάτε πού έχετε αφήσει τα πράγματά σας, μπορεί να είναι σημάδι διαισθητικής ευφυίας. Οι διαισθητικά ευφυείς άνθρωποι, βασίζονται στο ένστικτό τους, ακούν προσεκτικά τη διαίσθησή τους, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αφηρημάδα στις πρακτικές λεπτομέρειες.

Όπως έχει πει και ο ψυχολόγος Καρλ Γιουνγκ, “η διαίσθηση δεν έρχεται σε αντίθεση με τη λογική, αλλά είναι κάτι που ξεφεύγει από το αυστηρό της πεδίο”.

Αυτό υποδηλώνει πως, οι διαισθητικοί άνθρωποι, μπορεί να παραλείπουν τις πρακτικές λεπτομέρειες – όπως το να θυμηθούν πού έχουν αφήσει τα κλειδιά τους – επειδή τους απορροφά η διαισθητική σκέψη. Δείτε το σαν ένδειξη διαισθητικής ευφυίας.

Tip: Μην απελπίζεστε αν είστε αφηρημένοι

Το περίπλοκο μωσαϊκό της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι συναρπαστικό, ειδικά όσον αφορά την μνήμη μας. Το να ξεχνάμε συνέχεια πού αφήνουμε τα πράγματά μας, μπορεί να μας οδηγήσει στην απελπισία. Ωστόσο, όπως ανακαλύψαμε, είναι μια τάση ενδεικτική κάποιων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών.

Μπορεί να μαρτυρά δημιουργική σκέψη, βαθιά συγκέντρωση, συναισθηματικής ευαισθησίας, προσαρμοστικότητας, αφηρημένης σκέψης, διαισθητικής ευφυίας και γενικά, της μοναδικής πτυχής της συμπεριφοράς σας.

Την επόμενη φορά που δεν θα μπορείτε να θυμηθείτε πού αφήσατε τα γυαλιά σας, μην απογοητευτείτε – είναι μια αντανάκλαση των πιο συναρπαστικών στοιχείων της προσωπικότητάς σας. Μην απογοητεύεστε. Μπορεί να ανακαλύψετε κάτι πολύ ενδιαφέρον για τον εαυτό σας.