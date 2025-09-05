Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός έρχεται στη ΔΕΘ για να συνεχίσει τα συνήθη ψεύδη

Πυρά κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού ενόψει και της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, εξαπολύει ο Κυριάκος Βελόπουλος.

«Ο επί έξι χρόνια ψευδόμενος για τα έργα στη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία, έρχεται στη ΔΕΘ για να συνεχίσει την ίδια ακριβώς τακτική, ως Βαρώνος Μινχάουζεν: Τα συνήθη ψεύδη. Απλά τώρα, αφού επέβαλε οθωμανική φορολογική πολιτική για έξι χρόνια, θα επιχειρήσει να μιλήσει για φοροελαφρύνσεις στους χρεοκοπημένους Έλληνες», τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Όπως υπογραμμίζει, «ο πρωθυπουργός συνελήφθη ψευδόμενος άπειρες φορές για τα σκάνδαλα και τις μίζες, και το χειρότερο, πρόδωσε τη Μακεδονία, χαρίζοντας το όνομα αυτό στους Σκοπιανούς. Συνεπώς, για την Ελληνική Λύση είναι ανεπιθύμητος».

«Να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα αυτών που έκλεψαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Βελόπουλος υπογραμμίζει ότι «η Ελληνική Λύση απαιτεί τη δημοσιοποίηση των ονομάτων αυτών που έκλεψαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι αφηρημένα η κυβέρνηση να μας λέει ότι θα κάνει δεσμεύσεις λογαριασμών, ότι δέσμευσε, ότι είναι αχρεωστήτως καταβληθέντα και όλα αυτά τα παραμύθια».

«Γιατί αυτό που πιστεύουμε είναι ότι οι κλέφτες δεν είναι 2.000. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η κυβέρνηση και δεν δίνει στη δημοσιότητα τα ονόματα των κλεφτών και των απατεώνων αποδεικνύει τη συγκάλυψη. Γιατί αν δοθούν θα αποδειχθεί ότι τα ονόματα έχουν ρίζες στο Μαξίμου», σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης

«Μόνο η Ελληνική Λύση μπορεί να ξεβρωμίσει από μιζαδόρους τον τόπο»

Σε άλλη δήλωσή του, ο κ. Βελόπουλος αναφέρει ότι «όταν ακόμα και για ένα ζήτημα μείζονος εθνικής σημασίας, όπως αυτό με το καλώδιο με την Κύπρο, κρύβονται λαμογιές και σαπίλα, έχει φτάσει τότε στο μεδούλι όλη βρωμιά. Μόνο η Ελληνική Λύση μπορεί τον τόπο να καθαρίσει και να ξεβρωμίσει από τους μιζαδόρους, κομπιναδόρους που είναι γύρω πέριξ αλλά και μέσα στο Μαξίμου».