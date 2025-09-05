Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός έρχεται στη ΔΕΘ για να συνεχίσει τα συνήθη ψεύδη

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Βελόπουλος

Πυρά κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού ενόψει και της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, εξαπολύει ο Κυριάκος Βελόπουλος.

«Ο επί έξι χρόνια ψευδόμενος για τα έργα στη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία, έρχεται στη ΔΕΘ για να συνεχίσει την ίδια ακριβώς τακτική, ως Βαρώνος Μινχάουζεν: Τα συνήθη ψεύδη. Απλά τώρα, αφού επέβαλε οθωμανική φορολογική πολιτική για έξι χρόνια, θα επιχειρήσει να μιλήσει για φοροελαφρύνσεις στους χρεοκοπημένους Έλληνες», τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Όπως υπογραμμίζει, «ο πρωθυπουργός συνελήφθη ψευδόμενος άπειρες φορές για τα σκάνδαλα και τις μίζες, και το χειρότερο, πρόδωσε τη Μακεδονία, χαρίζοντας το όνομα αυτό στους Σκοπιανούς. Συνεπώς, για την Ελληνική Λύση είναι ανεπιθύμητος».

«Να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα αυτών που έκλεψαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Βελόπουλος υπογραμμίζει ότι «η Ελληνική Λύση απαιτεί τη δημοσιοποίηση των ονομάτων αυτών που έκλεψαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι αφηρημένα η κυβέρνηση να μας λέει ότι θα κάνει δεσμεύσεις λογαριασμών, ότι δέσμευσε, ότι είναι αχρεωστήτως καταβληθέντα και όλα αυτά τα παραμύθια».

«Γιατί αυτό που πιστεύουμε είναι ότι οι κλέφτες δεν είναι 2.000. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η κυβέρνηση και δεν δίνει στη δημοσιότητα τα ονόματα των κλεφτών και των απατεώνων αποδεικνύει τη συγκάλυψη. Γιατί αν δοθούν θα αποδειχθεί ότι τα ονόματα έχουν ρίζες στο Μαξίμου», σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης

«Μόνο η Ελληνική Λύση μπορεί να ξεβρωμίσει από  μιζαδόρους τον τόπο»

Σε άλλη δήλωσή του, ο κ. Βελόπουλος αναφέρει ότι «όταν ακόμα και για ένα ζήτημα μείζονος εθνικής σημασίας, όπως αυτό με το καλώδιο με την Κύπρο, κρύβονται λαμογιές και σαπίλα, έχει φτάσει τότε στο μεδούλι όλη βρωμιά. Μόνο η Ελληνική Λύση μπορεί τον τόπο να καθαρίσει και να ξεβρωμίσει από τους μιζαδόρους, κομπιναδόρους που είναι γύρω πέριξ αλλά και μέσα στο Μαξίμου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρια: Πώς μοιάζει η αρχή του τέλους σε μία σχέση

Νέο πλαίσιο αξιολόγησης καινοτόμων θεραπειών προανήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Μέσος μισθός: Πότε θα φτάσει στα 1.500 ευρώ – Όλες οι νεότερες πληροφορίες

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας: Τι λέει για τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ του β’ τριμήνου

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το κολιέ στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Απολαυστικό κουίζ με χελώνες, καβούρια και χταπόδια – Mπορείτε να βρείτε τη λύση σε 30 δευτερόλ...
περισσότερα
20:07 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Κάποτε μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα στο πλαίσιο του rebranding έφτιαξε την ομιλία του με ατάκες από τα Δελτία Τύπου του κόμματός μας

Την ομιλία που απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας στο 5ο Συνέδριο «Thessaloniki Metropolitan Summit», π...
19:50 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: «H Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει ριζικά την εκπαίδευση και οι μαθητές μας να επωφεληθούν» – Συνομίλησε με τον Σαμ Άλτμαν

Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα σχολεία ήταν το θέμα εκδήλωσης που διοργάνωσε το Υπου...
19:18 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Βασίλης Σπανάκης: «Η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει παντού»

Αυτή την στιγμή εκτελούνται 120 έργα, συνολικού ύψους 130 εκατ. ευρώ, στον Νομό Έβρου ανέφερε ...
19:11 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα Δημοκρατία: Επισκέψεις κλιμακίων στη Βόρεια Ελλάδα στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Σειρά συναντήσεων και επαφών είχαν κλιμάκια της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσι...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος