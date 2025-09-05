Ηράκλειο: Αγρότες και κτηνοτρόφοι έκλεισαν τον ΒΟΑΚ στο ύψος του αεροδρομίου – Ζητούν μέτρα από τον πρωθυπουργό στην ΔΕΘ – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

κινητοποίηση αγροτών στο Ηράκλειο Κρήτης
κινητοποίηση αγροτών στο Ηράκλειο Κρήτης

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι της Κρήτης προχώρησαν σε κινητοποίηση, αποκλείοντας τον ΒΟΑΚ στο ύψος του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» και ζητώντας μέτρα από τον πρωθυπουργό, αύριο, στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην προσπάθειά τους να πλησιάσουν προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» οι αγροτοκτηνοτρόφοι συνάντησαν επί της Λεωφόρου Σενετάκη ισχυρή δύναμη της αστυνομίας, που τους απέτρεψε να προχωρήσουν.

Ζητούν μέτρα και ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ

Νωρίτερα, οι εκπρόσωποι της συντονιστικής επιτροπής των αγροτοκτηνοτρόφων, κατέθεσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας στον Περιφερειάρχη Κρήτης και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η κινητοποίηση προκάλεσε σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή, ενώ πλήθος τουριστών, που ταξιδεύουν, προκειμένου να φτάσουν στο Αεροδρόμιο, αναγκάζονται να περπατήσουν εκατοντάδες μέτρα για να φτάσουν εγκαίρως στον προορισμό τους.

 

BOAK KT
κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στο Ηράκλειο Κρήτης / ΙΝΤΙΜΕ

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Επιθεώρησε τα έργα που αλλάζουν το χάρτη της υγειονομικής περίθαλψης στη Βόρεια Ελλάδα

Προειδοποίηση ΕΟΠΥΥ: Νέα εκστρατεία ηλεκτρονικής απάτης με παραπλανητικά e-mail

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4 % στο εμπορικό έλλειμμα τον μήνα Ιούλιο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια: Έρχονται εκπτώσεις έως και 50% – Ποιους αφορά

Κολλάει το κινητό σας; Πώς να διορθώσετε το πρόβλημα και να βελτιώσετε την ταχύτητά του

Ο διαστρικός κομήτης 3I/ATLAS πλησιάζει τον Άρη – Σε ετοιμότητα οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι
περισσότερα
17:50 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Gov.gr Wallet: Θα επιτρέπει την άμεση και ασφαλή πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό – Τι δήλωσε ο Παπαστεργίου

Μία νέα υπηρεσία, η οποία θα δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να έχουν άμεση και ασφαλή πρόσ...
16:38 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή οι δύο δράστες που εισέβαλαν στο σπίτι 26χρονης για να την ληστέψουν – Απείλησαν αστυνομικούς με σύριγγες

Τον δρόμο για την φυλακή έδειξαν ανακρίτρια και εισαγγελέας στους δύο συλληφθέντες για την λησ...
16:32 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Λαμία: Προφυλακίστηκαν οι δύο 25χρονοι για την ληστεία και αρπαγή τύπου «Tiger»

Στη φυλακή οδηγήθηκαν, σήμερα Παρασκευή 5/9, οι δύο 25χρονοι που κατηγορούνται για την απαγωγή...
16:08 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (5/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι Αρκαδί...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος