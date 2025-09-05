Ηράκλειο: Αγρότες και κτηνοτρόφοι έκλεισαν τον ΒΟΑΚ στο ύψος του αεροδρομίου – Ζητούν μέτρα από τον πρωθυπουργό στην ΔΕΘ – ΦΩΤΟ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι της Κρήτης προχώρησαν σε κινητοποίηση, αποκλείοντας τον ΒΟΑΚ στο ύψος του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» και ζητώντας μέτρα από τον πρωθυπουργό, αύριο, στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην προσπάθειά τους να πλησιάσουν προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» οι αγροτοκτηνοτρόφοι συνάντησαν επί της Λεωφόρου Σενετάκη ισχυρή δύναμη της αστυνομίας, που τους απέτρεψε να προχωρήσουν.

Ζητούν μέτρα και ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ

Νωρίτερα, οι εκπρόσωποι της συντονιστικής επιτροπής των αγροτοκτηνοτρόφων, κατέθεσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας στον Περιφερειάρχη Κρήτης και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η κινητοποίηση προκάλεσε σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή, ενώ πλήθος τουριστών, που ταξιδεύουν, προκειμένου να φτάσουν στο Αεροδρόμιο, αναγκάζονται να περπατήσουν εκατοντάδες μέτρα για να φτάσουν εγκαίρως στον προορισμό τους.