Σφοδρή επίθεση Ισραήλ στην ΕΕ: «Φερέφωνο της Χαμάς» η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Κομισιόν – Οργή για τα λόγια της περί «γενοκτονίας»

Η διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Ευρωπαϊκής Ένωσης κλιμακώνεται σταδιακά, με αφορμή τις δηλώσεις της Τερέζα Ριμπέρα, εκτελεστικής αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία χαρακτήρισε τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα «γενοκτονία».

Οι τοποθετήσεις της προκάλεσαν την πιο έντονη αντίδραση της ισραηλινής κυβέρνησης απέναντι σε Ευρωπαίο αξιωματούχο μέχρι σήμερα.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αργά το βράδυ της Πέμπτης, κατηγόρησε την Ριμπέρα ως «όργανο προπαγάνδας της Χαμάς».

Όπως ανέφερε: «Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τους αβάσιμους ισχυρισμούς που διατύπωσε η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με αυτό τον τρόπο, η Ριμπέρα κατέστη η φωνή της προπαγάνδας της Χαμάς».

We strongly condemn the baseless allegations made by the Executive Vice President of the European Commission, @Teresaribera. By doing so, Ribera has made herself a mouthpiece for Hamas propaganda.

Instead of parroting the “genocide” blood libel spread by Hamas, Ribera should… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 4, 2025



Tο ισραηλινό ΥΠΕΞ πρόσθεσε πως «Αντί να αναπαράγει τη συκοφαντία περί “γενοκτονίας” που διαδίδει η Χαμάς, η Ριμπέρα θα έπρεπε να είχε καλέσει για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και να απαιτήσει από τη Χαμάς να καταθέσει τα όπλα ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος».

Η εκτελεστική αντιπροέδρος της Κομισίον, μιλώντας σε φοιτητές στο Sciences Po, δήλωσε: «Η γενοκτονία στη Γάζα αποκαλύπτει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει και να μιλήσει με μία φωνή».

🚨 BREAKING: The EU Commission’s Teresa Ribera has described Israel’s actions in Gaza as a genocide, the strongest condemnation yet to come out of Brussels. Read the story: https://t.co/tpOYVHL8WX pic.twitter.com/s2JOxv4XG9 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) September 4, 2025



Η ίδια, όπως και η χώρα της, η Ισπανία, συγκαταλέγεται στους πιο σθεναρούς επικριτές του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, όμως ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποίησε ρητά τον όρο «γενοκτονία».

Ήδη από τον περασμένο μήνα, σε συνέντευξή της στο Politico, είχε δηλώσει ότι «ο λιμός, ο εκτοπισμός και οι δολοφονίες στη Γάζα μοιάζουν πάρα πολύ με γενοκτονία», καλώντας μάλιστα την ΕΕ να εξετάσει την αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ένωσης απέφευγαν να χρησιμοποιήσουν τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί γενοκτονίας, με την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις στη Γάζα συνιστούν «αυτοάμυνα», ως απάντηση στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς σκότωσε περίπου 1.200 ανθρώπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν άμαχοι.

Η αντιπαράθεση αυτή έρχεται σε μια συγκυρία αυξανόμενης διεθνούς πίεσης κατά του Ισραήλ, καθώς πλησιάζει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου ορισμένες χώρες, όπως η Γαλλία και το Βέλγιο, έχουν προαναγγείλει ότι θα προχωρήσουν στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.