Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας ύστερα από σοβαρό τροχαίο στους Αμπελόκηπους

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

ΕΚΑΒ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να εγκλωβιστεί ένας άνδρας μέσα σε αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Από την εκτροπή του οχήματος τραυματίστηκε ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 26 ετών, ο οποίος εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του Ι.Χ.

Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβέστες με 1 όχημα. Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν διασωστική σειρά, απεγκλώβισαν τον άνδρα και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η Πυροσβεστική ανέφερε: «Με χρήση διασωστικής σειράς απεγκλωβίστηκε άνδρας από Ι.Χ.Ε. όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, σε περιοχή του δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 1 όχημα».

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι άνδρες που σκουπίζουν και καθαρίζουν το σπίτι έχουν ενισχυμένη λίμπιντο – Το απρόσμενο συμπέρασμα μελέτης

Nail expert εξηγεί ποια βερνίκια νυχιών κάνουν τα χέρια να φαίνονται πιο νεανικά και όμορφα

Τουρισμός: Οι 5 άξονες στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο – Τι αλλαγές φέρνει

Αιτήσεις Αγροτικής Εστίας: Έως και τις 25 Μαΐου οι αιτήσεις συμμετοχής – Αναλυτικά τα προγράμματα

Το YouTube επεκτείνει το εργαλείο εντοπισμού AI deepfakes σε όλους τους ενήλικους χρήστες

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
22:53 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Ρόδος: Συγκλονίζει η τραγωδία με τη μητέρα και την κόρη που σκοτώθηκαν σε τροχαίο – Κρατείται ο οδηγός του δεύτερου οχήματος

Μία μητέρα και η κόρη της έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το μεσημέρι της ...
22:17 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Εύβοια: Λήξη συναγερμού για 3 περιπατητές που έχασαν τον προσανατολισμό τους

Την κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε το βράδυ της Κυριακής (17/5) η περιπέτεια τριών περιπατητ...
22:08 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 17/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε το βράδυ της Κυριακής (17/5) η κλήρωση με αριθμό 3067 του ΤΖΟΚΕΡ. Οι τυχεροί αριθμοί είν...
20:45 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Ρόδο: Μητέρα και κόρη οι δύο νεκρές στο τροχαίο – Πώς έγινε η τραγωδία – ΦΩΤΟ

Μάνα και κόρη είναι τα δύο θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρόδο στην περιοχή της Αφάντου,...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν