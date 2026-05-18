Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας ύστερα από σοβαρό τροχαίο στους Αμπελόκηπους

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να εγκλωβιστεί ένας άνδρας μέσα σε αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Από την εκτροπή του οχήματος τραυματίστηκε ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 26 ετών, ο οποίος εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του Ι.Χ.

Η Πυροσβεστική ανέφερε: «Με χρήση διασωστικής σειράς απεγκλωβίστηκε άνδρας από Ι.Χ.Ε. όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, σε περιοχή του δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 1 όχημα».

Με χρήση διασωστικής σειράς απεγκλωβίστηκε άνδρας, από ΙΧΕ όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, σε περιοχή του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 1 όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 18, 2026

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.