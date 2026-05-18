Σοφία Δανέζη: «Μου έχουν κάνει δύο προτάσεις γάμου και δεν το προχώρησα»

Σταύρος Ιωακείμ

Σοφία Δανέζη
Η Σοφία Δανέζη μίλησε για την προσωπική ζωή της, με αφορμή την απήχηση που έχει το τελευταίο της τραγούδι. Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Secret των «Παραπολιτικών» και στη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη.

Η Σοφία Δανέζη ανέφερε ότι αυτή την περίοδο δεν βρίσκεται σε σχέση, καθώς θέλει να δίνει την ενέργειά της στον εαυτό της, στη δουλειά της και στη ζωή της.

Στην ερώτηση για το πώς είναι στην προσωπική της ζωή, η τραγουδίστρια απάντησε: «Είμαι μια χαρά. Ασχολούμαι μ’ εμένα, τη δουλειά μου και τη ζωή μου. Δεν έχω σχέση, γιατί δεν θέλω. Αυτή την περίοδο θέλω όλη μου την ενέργεια να τη δίνω σ’ εμένα».

Η ίδια αποκάλυψε, επίσης, ότι έχει δεχθεί δύο φορές πρόταση γάμου, αλλά δεν προχώρησε σε καμία από τις δύο περιπτώσεις.

Στην ερώτηση αν της έχουν κάνει πρόταση γάμου, η Σοφία Δανέζη είπε: «Μου έχουν κάνει δυο προτάσεις γάμου και δεν το προχώρησα, γιατί εν τέλει δεν ήταν αυτό που ήθελα με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Ήμουν σε μικρότερη ηλικία. Δεν θα παντρευόμουν 20 ετών».

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στην αισθητική επέμβαση που έχει κάνει στο παρελθόν, εξηγώντας ότι αποφάσισε να προχωρήσει σε αυξητική στήθους όταν ήταν περίπου 20 ετών.

Στην ερώτηση αν έχει κάνει κάποια αισθητική επέμβαση, απάντησε: «Έχω κάνει το στήθος μου, όταν ήμουν περίπου 20 χρονών. Δεν είχα καθόλου στήθος και έτσι αποφάσισα να κάνω αυξητική».

