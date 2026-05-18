Σοφία Δανέζη: «Μου έχουν κάνει δύο προτάσεις γάμου και δεν το προχώρησα»

Η Σοφία Δανέζη μίλησε για την προσωπική ζωή της, με αφορμή την απήχηση που έχει το τελευταίο της τραγούδι. Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Secret των «Παραπολιτικών» και στη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη.

Στην ερώτηση για το πώς είναι στην προσωπική της ζωή, η τραγουδίστρια απάντησε: «Είμαι μια χαρά. Ασχολούμαι μ’ εμένα, τη δουλειά μου και τη ζωή μου. Δεν έχω σχέση, γιατί δεν θέλω. Αυτή την περίοδο θέλω όλη μου την ενέργεια να τη δίνω σ’ εμένα».

Στην ερώτηση αν της έχουν κάνει πρόταση γάμου, η Σοφία Δανέζη είπε: «Μου έχουν κάνει δυο προτάσεις γάμου και δεν το προχώρησα, γιατί εν τέλει δεν ήταν αυτό που ήθελα με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Ήμουν σε μικρότερη ηλικία. Δεν θα παντρευόμουν 20 ετών».

Στην ερώτηση αν έχει κάνει κάποια αισθητική επέμβαση, απάντησε: «Έχω κάνει το στήθος μου, όταν ήμουν περίπου 20 χρονών. Δεν είχα καθόλου στήθος και έτσι αποφάσισα να κάνω αυξητική».