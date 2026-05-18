Μεξικό: Ένοπλη επίθεση με 10 νεκρούς στην Πουέμπλα – Ανάμεσα στα θύματα δύο παιδιά και ένα βρέφος

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση με πυροβόλα όπλα σε αγροτική περιοχή στο κεντρικό Μεξικό, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή η κυβέρνηση της πολιτείας Πουέμπλα. Η επίθεση σημειώθηκε σε περίοδο αυξημένης προσοχής για τη χώρα, καθώς πλησιάζει το Μουντιάλ, το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου που συνδιοργανώνει το Μεξικό με τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Σύμφωνα με τη γραμματεία Ασφαλείας της πολιτείας, τέσσερις άνδρες, τρεις γυναίκες, δύο παιδιά και ένα βρέφος σκοτώθηκαν μέσα σε σπίτι στην κοινότητα Τεουιτσίνγκο, περίπου 200 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας. Οι αρχές ανέφεραν ότι δυνάμεις ασφαλείας μετέβησαν στην περιοχή, προκειμένου να διερευνήσουν την υπόθεση και να εξιχνιάσουν το έγκλημα.

Η εισαγγελία διευκρίνισε ότι εννέα από τα θύματα βρέθηκαν νεκρά στο σημείο, καθώς είχαν δεχθεί πυρά. Μία γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη μεταφορά της σε νοσοκομείο.

Η εισαγγελέας της Πουέμπλα, Ιδάμις Παστόρ, ανέφερε ότι το επικρατέστερο σενάριο παραπέμπει σε οικογενειακή σύγκρουση. Σύμφωνα με την ίδια, έξι από τα θύματα ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας, ενώ τα υπόλοιπα ήταν «εργάτες και εργάτριες».

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα ανήλικα θύματα ήταν ηλικίας 14 ετών, 10 ετών και ένα νήπιο.

