Μεξικό: Ένοπλη επίθεση με 10 νεκρούς στην Πουέμπλα – Ανάμεσα στα θύματα δύο παιδιά και ένα βρέφος

Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Μεξικό, πυροβολισμοί
(AP Photo/Eduardo Verdugo)
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση με πυροβόλα όπλα σε αγροτική περιοχή στο κεντρικό Μεξικό, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή η κυβέρνηση της πολιτείας Πουέμπλα. Η επίθεση σημειώθηκε σε περίοδο αυξημένης προσοχής για τη χώρα, καθώς πλησιάζει το Μουντιάλ, το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου που συνδιοργανώνει το Μεξικό με τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Σύμφωνα με τη γραμματεία Ασφαλείας της πολιτείας, τέσσερις άνδρες, τρεις γυναίκες, δύο παιδιά και ένα βρέφος σκοτώθηκαν μέσα σε σπίτι στην κοινότητα Τεουιτσίνγκο, περίπου 200 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας. Οι αρχές ανέφεραν ότι δυνάμεις ασφαλείας μετέβησαν στην περιοχή, προκειμένου να διερευνήσουν την υπόθεση και να εξιχνιάσουν το έγκλημα.

Η εισαγγελία διευκρίνισε ότι εννέα από τα θύματα βρέθηκαν νεκρά στο σημείο, καθώς είχαν δεχθεί πυρά. Μία γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη μεταφορά της σε νοσοκομείο.

Η εισαγγελέας της Πουέμπλα, Ιδάμις Παστόρ, ανέφερε ότι το επικρατέστερο σενάριο παραπέμπει σε οικογενειακή σύγκρουση. Σύμφωνα με την ίδια, έξι από τα θύματα ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας, ενώ τα υπόλοιπα ήταν «εργάτες και εργάτριες».

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα ανήλικα θύματα ήταν ηλικίας 14 ετών, 10 ετών και ένα νήπιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι άνδρες που σκουπίζουν και καθαρίζουν το σπίτι έχουν ενισχυμένη λίμπιντο – Το απρόσμενο συμπέρασμα μελέτης

Nail expert εξηγεί ποια βερνίκια νυχιών κάνουν τα χέρια να φαίνονται πιο νεανικά και όμορφα

Τουρισμός: Οι 5 άξονες στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο – Τι αλλαγές φέρνει

Αιτήσεις Αγροτικής Εστίας: Έως και τις 25 Μαΐου οι αιτήσεις συμμετοχής – Αναλυτικά τα προγράμματα

Το YouTube επεκτείνει το εργαλείο εντοπισμού AI deepfakes σε όλους τους ενήλικους χρήστες

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
02:50 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Στόχος συγκροτήματα κατοικιών

Η νότια περιφέρεια της Οδησσού στην Ουκρανία δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας ρωσική επίθεσ...
02:35 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Γάζα: Ισπανός ακτιβιστής ανέφερε ότι στρατιωτικό σκάφος προσέγγισε τον στολίσκο που επέβαινε

Ισπανός ακτιβιστής, ο οποίος επιβαίνει σε ένα από τα δεκάδες πλοία που κατευθύνονται προς τη Γ...
01:50 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Λιθουανία: Συνετρίβη πιθανόν ουκρανικό drone κοντά στην Ουτένα – Δεν αναφέρθηκαν θύματα

Οι αρχές της Λιθουανίας ανακοίνωσαν το βράδυ της Κυριακής (17/05) ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσ...
01:35 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Ανάρτηση Τραμπ με χάρτη της Μέσης Ανατολής και βέλη προς το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social εικόνες που έχουν δημ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν