Γάζα: Ισπανός ακτιβιστής ανέφερε ότι στρατιωτικό σκάφος προσέγγισε τον στολίσκο που επέβαινε

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Ισπανός ακτιβιστής, ο οποίος επιβαίνει σε ένα από τα δεκάδες πλοία που κατευθύνονται προς τη Γάζα, ανέφερε ότι στρατιωτικό σκάφος προσέγγισε τον στολίσκο. Τα πλοία συμμετέχουν σε αποστολή που επιχειρεί να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό.

Ο Πάμπλο Κεσάδα Μαρτίν δήλωσε, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, ότι η αποστολή εντόπισε κοντά της πλοίο που έμοιαζε με στρατιωτικό. Το γεγονός οδήγησε στην ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Το Ισραήλ έχει προχωρήσει και στο παρελθόν σε προσαγωγές ακτιβιστών που επιχειρούν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι, τον περασμένο μήνα, ισραηλινές δυνάμεις είχαν αναχαιτίσει 22 πλοία κοντά στην Κρήτη, σύμφωνα με σχετικές αναφορές.

