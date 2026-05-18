ΝΔ: Αυτοί είναι οι 150 που εκλέγονται στην Πολιτική Επιτροπή

Ο Γιάννης Πολιτόπουλος αναδείχθηκε πρώτος σε σταυρούς στις αρχαιρεσίες της Νέας Δημοκρατίας για τη νέα Πολιτική Επιτροπή, οι οποίες ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής. Η διαδικασία ανέδειξε τα 150 αιρετά μέλη του οργάνου, με κατανομή προσώπων από διαφορετικές εσωκομματικές τάσεις και με έντονη παρουσία στελεχών που συνδέονται με το προεδρικό περιβάλλον.

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε στις 17:00, ενώ η καταμέτρηση διήρκεσε αρκετές ώρες, καθώς κάθε σύνεδρος μπορούσε να βάλει έως και 30 σταυρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία κύλησε χωρίς ιδιαίτερες διαφωνίες μεταξύ κορυφαίων στελεχών του κόμματος, αν και κάθε πλευρά επιδίωξε την εκλογή προσώπων που βρίσκονται κοντά στην επιρροή της.

Πρώτος στη σταυροδοσία αναδείχθηκε ο Γιάννης Πολιτόπουλος, επιχειρηματίας με μακρά παρουσία στην Πολιτική Επιτροπή και δραστηριότητα στο εξωτερικό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε, με περισσότερους από 700 σταυρούς, η Όλγα Βησσαράκη, η οποία προέρχεται από την Α’ Αθηνών και φέρεται να συνδέεται με το περιβάλλον του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Ακολούθησαν ο Μπάμπης Σιάτρας και ο Αλέκος Κόκκαλης, δύο στελέχη με πολυετή διαδρομή στα κομματικά όργανα, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο Άγις Δίγκας. Στις επόμενες θέσεις βρέθηκαν ο δικηγόρος Ευθύμιος Τσίγκας, η Θεοπούλα Κασέρη, που επίσης φέρεται να ανήκει στο περιβάλλον Πιερρακάκη, και ο Γιώργος Λέλος από τον Βύρωνα.

Τη δεκάδα έκλεισαν ο Βασίλης Γακόπουλος, στενός συνεργάτης του Παύλου Μαρινάκη, και η Νάντια Καρακώστα, συνεργάτιδα του γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών, Νάσου Μπαλέρμπα. Σε επόμενες θέσεις καταγράφηκε ο Χρυσόστομος Τσατσούλης, ο οποίος συνδέεται με το περιβάλλον του Παύλου Μαρινάκη, ενώ ακολούθησε ο Θεόδωρος Μητράκας, πρώην πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Α’ Θεσσαλονίκης.

Δείτε ΕΔΩ συνολικά ποιοι εκλέγονται