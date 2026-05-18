Survivor – Σταύρος Φλώρος: Το βίντεο μέσα από το νοσοκομείο και το συγκινητικό μήνυμα στον Μάνο Μαλλιαρό

Ο Σταύρος Φλώρος επικοινώνησε με τους ακολούθους του στο Instagram, μέσα από ένα βίντεο που κοινοποίησε την Κυριακή 17 Μαΐου, στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο παίκτης του Survivor, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στη διάρκεια του ριάλιτι επιβίωσης, πριν από λίγες ημέρες, θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο για το ενδιαφέρον του, ενώ έστειλε και ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα στον Μάνο Μαλλιαρό.

Στο βίντεο, ο Σταύρος Φλώρος ανέφερε πως: «Γειά σας, επιτέλους, ήρθε η ώρα να κάνω αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο γίνεται για να σας ευχαριστήσω όλους σας, γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται είναι απίστευτο… Γίνεται χαμός, στα τηλέφωνα, στους γονείς μου, στα αδέλφια μου. Να μου στέλνουν άπειρα μηνύματα, όλοι. Από Ελλάδα, από εξωτερικό, πανέμορφο είναι αυτό που έχω βιώσει!».

«Πραγματικά τις τελευταίες ημέρες, μου έχετε δώσει πάρα πολλή δύναμη, για αυτό χαμογελάω τόσο πολύ. Μου έχετε δώσει πάρα πολλή αγάπη. Πάνε καλά τα πράγματα, δόξα τω Θεώ. Εκτιμάω τα πάντα. Μόνο που κάνετε τον σταυρό σας για εμένα, είναι το ύψιστο που μπορούσατε να κάνετε αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, είπε ότι: «Πραγματικά τα λόγια είναι λίγα, περισσεύουν. Ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Μάνο Μαλλιαρό. Αδελφέ μου, ό,τι και να πω για εσένα είναι λίγο. Αυτό που μας ενώνει από εδώ και πέρα, δεν μπορεί να το αλλάξει κανένας. Είναι τόσο δυνατό και θα είναι για μια ζωή! Πλέον είσαι οικογένεια για εμένα».