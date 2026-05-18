Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Στόχος συγκροτήματα κατοικιών

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Τα επακόλουθα ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια της Οδησσού, στην Ουκρανία, όπως δημοσιεύθηκαν από την τοπική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών στις 29 Απριλίου 2026. (Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών/Telegram)
Η νότια περιφέρεια της Οδησσού στην Ουκρανία δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο περιφερειάρχης της Οδησσού ανέφερε, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι στόχος της επίθεσης έγιναν συγκροτήματα κατοικιών.

Ο κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ σημείωσε μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι οι πληροφορίες για θύματα και ζημιές δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Πηγή: Reuters

03:30 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Μεξικό: Ένοπλη επίθεση με 10 νεκρούς στην Πουέμπλα – Ανάμεσα στα θύματα δύο παιδιά και ένα βρέφος

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση με πυροβόλα όπλα σε αγροτική περιοχή στο κεντρικό...
02:35 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Γάζα: Ισπανός ακτιβιστής ανέφερε ότι στρατιωτικό σκάφος προσέγγισε τον στολίσκο που επέβαινε

Ισπανός ακτιβιστής, ο οποίος επιβαίνει σε ένα από τα δεκάδες πλοία που κατευθύνονται προς τη Γ...
01:50 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Λιθουανία: Συνετρίβη πιθανόν ουκρανικό drone κοντά στην Ουτένα – Δεν αναφέρθηκαν θύματα

Οι αρχές της Λιθουανίας ανακοίνωσαν το βράδυ της Κυριακής (17/05) ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσ...
01:35 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Ανάρτηση Τραμπ με χάρτη της Μέσης Ανατολής και βέλη προς το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social εικόνες που έχουν δημ...
