Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Στόχος συγκροτήματα κατοικιών

Η νότια περιφέρεια της Οδησσού στην Ουκρανία δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο περιφερειάρχης της Οδησσού ανέφερε, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι στόχος της επίθεσης έγιναν συγκροτήματα κατοικιών.

A residential building has also been hit in Odesa, as seen here. There are at least a couple of ‘hits’ with the attack ongoing on Ukraine’s south coast. pic.twitter.com/AbCHCee8M8 — Tim White (@TWMCLtd) May 17, 2026

Ο κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ σημείωσε μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι οι πληροφορίες για θύματα και ζημιές δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Πηγή: Reuters