Καλλιθέα: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης που ξυλοκόπησε με ρόπαλο 2 διαρρήκτες – Βίντεο από τη στιγμή της καταδίωξης και της συμπλοκής

Στο νοσοκομείο κατέληξαν δύο διαρρήκτες που αποφάσισαν να εισβάλουν σε σπίτι στην Καλλιθέα για να κλέψουν. Μόνο που υπολόγιζαν χωρίς… τον ιδιοκτήτη, ο οποίος τους αντιλήφθηκε, τους καταδίωξε και τους έστειλε στο νοσοκομείο ξυλοκοπώντας τους με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ.

Όλα έγιναν το απόγευμα της Πέμπτης όταν ένας 55χρονος, είδε μέσα στο σπίτι του δύο Αιγύπτιους να επιχειρούν να τον κλέψουν. Ακολούθησε πάλη του ιδιοκτήτη με τους διαρρήκτες και το ξύλο συνεχίστηκε στο δρόμο, καθώς οι δράστες επιχείρησαν να φύγουν.

Βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το policereport.gr, δείχνει στιγμιότυπο της συμπλοκής, με τον ένοικο του σπιτιού να κρατά ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ το οποίο είναι αιματοβαμμένο και να χτυπά τον έναν από τους δύο διαρρήκτες.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν τους διαρρήκτες ηλικίας 22 και 23 ετών, με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο 22χρονος Αιγύπτιος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο ένοικος του σπιτιού, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Δείτε το βίντεο: