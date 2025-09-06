Βίντεο: Σφοδρές καταιγίδες βάζουν τέλος στο ευρωπαϊκό καλοκαίρι – Δρόμοι μετατράπηκαν σε λευκά ποτάμια με χαλάζι σε γαλλική τουριστική πόλη

Οι δρόμοι στην αλπική πόλη Γκαπ έμοιαζαν με λευκά ποτάμια από πάγο, έπειτα από μια παράξενη καταιγίδα που έπληξε την περιοχή, συνοδευόμενη από γιγαντιαίο χαλάζι, καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους.

Η κοινότητα Hautes-Alpes, που συνήθως γεμίζει με παραθεριστές στα τέλη του καλοκαιριού, επλήγη το βράδυ της Πέμπτης από το ακραίο καιρικό σύστημα που η Météo-France αποκαλεί «τον πιο βίαιο και καταστροφικό τύπο μεμονωμένης καταιγίδας».

Βίντεο και φωτογραφίες δείχνουν μεγάλες ζημιές σε όλη την πόλη, με συντρίμμια διάσπαρτα και δρόμους καλυμμένους με πάγο από το χαλάζι.

Η δριμύτητα του ασυνήθιστου καιρού άφησε ορισμένα σπίτια στο Γκαπ και τις γύρω περιοχές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η καταιγίδα ξέσπασε καθώς οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες ήταν ακόμη υψηλές σε όλη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά τις αρκετές ζημιές, δεν υπήρξαν θύματα. Εν τω μεταξύ, στην Ελβετία, σφοδρές καταιγίδες έφεραν κεραυνούς και χαλάζι σχεδόν σαν μπαλάκια του γκολφ στο μέγεθος.