Βίντεο: Σφοδρές καταιγίδες βάζουν τέλος στο ευρωπαϊκό καλοκαίρι – Δρόμοι μετατράπηκαν σε λευκά ποτάμια με χαλάζι σε γαλλική τουριστική πόλη

Enikos Newsroom

διεθνή

Γαλλία

Οι δρόμοι στην αλπική πόλη Γκαπ έμοιαζαν με λευκά ποτάμια από πάγο, έπειτα από μια παράξενη καταιγίδα που έπληξε την περιοχή, συνοδευόμενη από γιγαντιαίο χαλάζι, καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους.

Η κοινότητα Hautes-Alpes, που συνήθως γεμίζει με παραθεριστές στα τέλη του καλοκαιριού, επλήγη το βράδυ της Πέμπτης από το ακραίο καιρικό σύστημα που η Météo-France αποκαλεί «τον πιο βίαιο και καταστροφικό τύπο μεμονωμένης καταιγίδας».

Βίντεο και φωτογραφίες δείχνουν μεγάλες ζημιές σε όλη την πόλη, με συντρίμμια διάσπαρτα και δρόμους καλυμμένους με πάγο από το χαλάζι.

Η δριμύτητα του ασυνήθιστου καιρού άφησε ορισμένα σπίτια στο Γκαπ και τις γύρω περιοχές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η καταιγίδα ξέσπασε καθώς οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες ήταν ακόμη υψηλές σε όλη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά τις αρκετές ζημιές, δεν υπήρξαν θύματα. Εν τω μεταξύ, στην Ελβετία, σφοδρές καταιγίδες έφεραν κεραυνούς και χαλάζι σχεδόν σαν μπαλάκια του γκολφ στο μέγεθος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι 58 αλλά φαίνομαι 30 χάρη επειδή κάνω αυτό το φυσικό μπότοξ» – Ποιο είναι το μυστικό του για τη νεανική εμφάνιση

5 φυτικά τρόφιμα που έχουν περισσότερο σίδηρο από μια μπριζόλα

Δημόσιο: Στις 30 Σεπτεμβρίου η έγκριση του προγραμματισμού των προσλήψεων από το Υπουργικό Συμβούλιο – Όλες οι λεπτομέρειες

ΥΠΑΑΤ: Παρατείνεται η προθεσμία υλοποίησης των επενδύσεων για μεταποίηση ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Ειδικός στην Τεχνητή Νοημοσύνη αποκαλύπτει γιατί είναι «σχεδόν βέβαιος» ότι ζούμε σε μια προσομοίωση

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με δύο αγόρια που παίζουν μπάσκετ σε 15 δευτερόλεπτα
περισσότερα
06:55 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Συμπληρώθηκαν 700 ημέρες πολέμου στη Γάζα: Το Ισραήλ ισοπέδωσε πολυκατοικία

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ισοπέδωσαν χθες Παρασκευή μεγάλη πολυκατοικία στην πόλη της Γάζ...
06:31 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Αυστραλία: Οι Αρχές δίνουν αμοιβή πάνω από 500.000 ευρώ για τον εντοπισμό του φερόμενου δολοφόνου δυο αστυνομικών

Οι αυστραλιανές αρχές ανακοίνωσαν πως προσφέρουν μεγάλη αμοιβή, 500.000 και πλέον ευρώ, για πλ...
05:00 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

CNN: Ο Ντόναλντ Τραμπ ζυγίζει την έναρξη πληγμάτων εναντίον καρτέλ στο έδαφος της Βενεζουέλας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένων πληγμάτων...
04:45 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Βενεζουέλα: Καμιά διαφορά με τις ΗΠΑ «δεν δικαιολογεί» στρατιωτική σύγκρουση, λέει ο Νικολάς Μαδούρο

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εκτίμησε χθες Παρασκευή πως «καμιά από τις διαφορές...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος