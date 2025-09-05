Φρίκη στη Γαλλία: Πολωνός ιερέας παραδέχτηκε ότι ασελγούσε σε παιδιά

Ένας Πολωνός ιερέας παραδέχτηκε σήμερα ότι ασελγούσε σε παιδιά στο Παρίσι πριν από δεκαετίες και 14 άτομα απευθύνθηκαν στο ad hoc όργανο της Εκκλησίας της Γαλλίας για να λάβουν αποζημίωση για σεξουαλική βία που διέπραξε αυτός ο άνδρας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Parisien, αυτός ο ιερέας, που βρισκόταν στο περιβάλλον του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’, κακοποίησε σεξουαλικά μαθητές στην πολωνική κατώτερη ιερατική σχολή στο Παρίσι, την οποία διηύθυνε από τη δεκαετία του 1960 μέχρι το κλείσιμό της το 1988.

Ο 90χρονος άνδρας παραδέχτηκε ότι κακοποίησε σεξουαλικά «αγόρια (που ήταν) πολωνικής καταγωγής».

«Υπήρξαν ασέλγειες, ναι» και τα συμβάντα διήρκεσαν «τρία ή τέσσερα χρόνια», είπε ο ιερέας, ο οποίος τώρα ζει στον νομό Γιόν, στην κεντρική Γαλλία. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι το είχε πει στον «τότε επίσκοπό του».

Σύμφωνα με τη Le Parisien, είχε ήδη παραδεχτεί όσα έπραξε 2011 σε πολλά θύματα που αποφάσισαν να τον αντιμετωπίσουν σε ένα συνέδριο αποφοίτων.

Από τον Ιούλιο και τη δημοσίευση ενός άρθρου σε πολωνικό περιοδικό, «14 άτομα έχουν επικοινωνήσει με την INIRR», την Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή της Γαλλίας για την Αναγνώριση και την Αποκατάσταση δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η πρόεδρός της Μαρί Ντερέν ντε Βοκρεσόν.

Πρόκειται για 13 άνδρες, φερόμενα ως θύματα στην ιερατική σχολή, και μία γυναίκα, οι οποίοι ήταν ανήλικοι κατά τη στιγμή των γεγονότων και οι οποίοι τώρα «ζουν όλοι στην Πολωνία», με μόνο έναν να μιλάει γαλλικά, πρόσθεσε.

«Το ερώτημα για εμάς είναι εάν αυτή η ιερατική σχολή και οι ιερείς που βρίσκονταν εκεί στο πλαίσιο της πολωνικής αποστολής στο Παρίσι εμπίπτουν στην ευθύνη της Εκκλησίας της Γαλλίας», πρόσθεσε η Ντερέν.

Με έτος ίδρυσης το 2022 και χρηματοδοτούμενο από ένα ταμείο που παρέχεται από τη Εκκλησία της Γαλλίας, η INIRR συλλέγει μαρτυρίες από θύματα και προσφέρει οικονομικές αποζημιώσεις έως και 60.000 ευρώ.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

