Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή οι δύο δράστες που εισέβαλαν στο σπίτι 26χρονης για να την ληστέψουν – Απείλησαν αστυνομικούς με σύριγγες

Τον δρόμο για την φυλακή έδειξαν ανακρίτρια και εισαγγελέας στους δύο συλληφθέντες για την ληστεία σε βάρος 26χρονης στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο άνδρες, ηλικίας 39 και 42 ετών, ακινητοποίησαν βίαια την νεαρή γυναίκα για να την ληστέψουν, ενώ κατά την σύλληψή τους προσπάθησαν να τραυματίσουν με σύριγγες τους αστυνομικούς.

Οι δύο κατηγορούμενοι απολογήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σε βάρος τους είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για απόπειρα ληστείας, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια κ.ά.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Τρίτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η 26χρονη φαίνεται πως είχε αφήσει μισάνοιχτη την πόρτα του διαμερίσματος, καθώς εκείνη την ώρα περίμενε μία παρέα γνωστών της. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δράστες, που κινούνταν στην οικοδομή εισέβαλαν στο σπίτι της, αιφνιδιάζοντάς την. Στη συνέχεια την φίμωσαν και άρπαξαν το κινητό της τηλέφωνο, αναζητώντας αντικείμενα αξίας.

Η 26χρονη κατάφερε να καλέσει σε βοήθεια, ενώ στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που είχαν ειδοποιηθεί νωρίτερα με κλήση στο «100» από γείτονα που αντιλήφθηκε τις ύποπτες κινήσεις των δραστών. Στη θέα των αστυνομικών, επιχείρησαν να διαφύγουν, ενώ κρατώντας σύριγγες κινήθηκαν εναντίον τους χωρίς όμως να τους τραυματίσουν. Κατά την ακινητοποίησή τους ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.