Βαρύ πένθος για την Έμιλυ Κολιανδρή – Πέθανε η μητέρα της

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Έμιλυ Κολιανδρή

Δύσκολες ώρες περνάει η Έμιλυ Κολιανδρή. Λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα του Γ’ Κύκλου για την «Ηλέκτρα», στην οποία πρωταγωνιστεί, πέθανε η πολυαγαπημένη της μητέρα.

Η Έφη Κολιανδρή πέθανε σε ηλικία 78 ετών και τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η κόρη της, Έμιλυ Κολιανδρή, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

Σύμφωνα με την ανάρτησή της, η κηδεία έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού (κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας) στη Λεμεσό. Αντί στεφάνων, η οικογένεια ζήτησε να γίνουν εισφορές για το Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.

Υπενθυμίζεται πως η Έμιλυ Κολιανδρή, λίγα χρόνια νωρίτερα, είχε να αντιμετωπίσει και τον θάνατο του πατέρα της, απώλεια για την οποία έχει μιλήσει ανοιχτά σε μετέπειτα συνεντεύξεις της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Επιθεώρησε τα έργα που αλλάζουν το χάρτη της υγειονομικής περίθαλψης στη Βόρεια Ελλάδα

Προειδοποίηση ΕΟΠΥΥ: Νέα εκστρατεία ηλεκτρονικής απάτης με παραπλανητικά e-mail

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4 % στο εμπορικό έλλειμμα τον μήνα Ιούλιο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια: Έρχονται εκπτώσεις έως και 50% – Ποιους αφορά

Κολλάει το κινητό σας; Πώς να διορθώσετε το πρόβλημα και να βελτιώσετε την ταχύτητά του

Ο διαστρικός κομήτης 3I/ATLAS πλησιάζει τον Άρη – Σε ετοιμότητα οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι
περισσότερα
16:52 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Μονακό: Το «αντίο» της πριγκίπισσας Σαρλίν στον Τζόρτζιο Αρμάνι και η φωτογραφία με το εντυπωσιακό νυφικό

Η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό απέτισε, τον δικό της φόρο τιμής στον θρυλικό σχεδιαστή μόδας ...
15:47 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Τράβις Κέλσι: Η γκάφα της μητέρας του στο Instagram για την Τέιλορ Σουίφτ προκάλεσε αντιδράσεις

Μια απρόσεκτη ενέργεια στα social media ήταν αρκετό για να βρεθεί η μητέρα του Τράβις Κέλσι, Ν...
13:59 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Νίκος Πορτοκάλογλου: Το πρώτο του μήνυμα μετά την επέμβαση – «Έπειτα από 10 ημέρες θα είμαι έτοιμος για νέες περιπέτειες»

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου έκανε την πρώτη του ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο. Την Τετάρτη ο τραγο...
09:25 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Χατζής για Μαρινέλλα: «Στην κατάστασή της δεν κάνει να συγκινηθεί καθόλου» – Όσα αποκάλυψε για την υγεία της

Για την κατάσταση της υγείας της Μαρινέλλας μίλησε μεταξύ άλλων ο Κώστας Χατζής σε συνέντευξή ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος