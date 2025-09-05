Βαρύ πένθος για την Έμιλυ Κολιανδρή – Πέθανε η μητέρα της

Δύσκολες ώρες περνάει η Έμιλυ Κολιανδρή. Λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα του Γ’ Κύκλου για την «Ηλέκτρα», στην οποία πρωταγωνιστεί, πέθανε η πολυαγαπημένη της μητέρα.

Η Έφη Κολιανδρή πέθανε σε ηλικία 78 ετών και τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η κόρη της, Έμιλυ Κολιανδρή, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

Σύμφωνα με την ανάρτησή της, η κηδεία έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού (κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας) στη Λεμεσό. Αντί στεφάνων, η οικογένεια ζήτησε να γίνουν εισφορές για το Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.

Υπενθυμίζεται πως η Έμιλυ Κολιανδρή, λίγα χρόνια νωρίτερα, είχε να αντιμετωπίσει και τον θάνατο του πατέρα της, απώλεια για την οποία έχει μιλήσει ανοιχτά σε μετέπειτα συνεντεύξεις της.