Δίκη Χρυσής Αυγής: «Δεν ήμουν μέλος, στήριζα τον σύζυγό μου» – Απολογήθηκε η Ελένη Ζαρούλια, αρνήθηκε τις κατηγορίες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: «Δεν ήμουν μέλος, στήριζα τον σύζυγό μου» – Απολογήθηκε η Ελένη Ζαρούλια, αρνήθηκε τις κατηγορίες

«Δεν ήμουν μέλος της Χρυσής Αυγής. Στήριζα τον σύζυγο μου» δήλωσε η Ελένη Ζαρούλια, πρώην βουλευτής της -κατά τη Δικαιοσύνη- εγκληματικής οργάνωσης, απολογούμενη στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, όπου εδώ και τρία χρόνια δικάζει σε δεύτερο βαθμό την υπόθεση.

Υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής επιτέθηκε φραστικά στην Μάγδα Φύσσα – Τι καταγγέλλουν οι συνήγοροι της οικογένειας

Η διαδικασία των απολογιών έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες ημέρες, με κάποιους εκ των κατηγορουμένων, οι οποίοι έχουν ουσιαστικά «εκτίσει» τις πρωτόδικες ποινές, να δείχνουν απροθυμία να εμφανιστούν ενώπιον των δικαστών.

Αρνήθηκε όσα της αποδίδονται

Η κυρία Ζαρούλια, αμφισβητώντας την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης , ως διευθυντικό στέλεχος της οποίας καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό σε κάθειρξη έξι ετών, αρνήθηκε όσα της αποδίδονται και ζήτησε να κριθεί για τα πεπραγμένα της ως βουλευτής και όχι για πράξεις στις οποίες δεν είχε συμμετοχή.

Η κατηγορουμένη, έχοντας πίσω της στο ακροατήριο τη Μάγδα Φύσσα, επανέλαβε πως η ίδια και ο σύζυγος της πληροφορήθηκαν για τη δολοφονία του 34χρονου μουσικού την επομένη ημέρα και ότι λίγα λεπτά μετά το έγκλημα, ενόσω τα τηλέφωνα μελών της οργάνωσης εμφανίζουν έντονη δραστηριότητα, οι ίδιοι δεν γνώριζαν απολύτως τίποτε. Όπως είπε, ο Νίκος Μιχαλολιάκος ενημερώθηκε από την ίδια για το έγκλημα καθώς την ειδοποίησαν ότι γίνεται έρευνα στα γραφεία της Χρυσής Αυγής.

Πρόεδρος: Δεν είχε λάβει ο σύζυγός σας κάποιο τηλεφώνημα;

Κατηγορούμενη: Όχι.

Πρόεδρος: Τα μέλη της Χρυσής Αυγής εκείνο το βράδυ αντάλλασσαν πολλά μηνύματα μεταξύ τους. Δεν ενημέρωσαν τον γενικό γραμματέα; Δεν ενημερωνόταν για όλα τα πράγματα στο κόμμα;

Κατηγορούμενη: Κανονικά θα έπρεπε να γίνεται, όμως δεν γινόταν κατά 100%.

Η κατηγορουμένη δέχθηκε πολλές ερωτήσεις για εγκληματικές πράξεις τής Χρυσής Αυγής αλλά και για χαρακτηρισμούς της σε ομιλίες της σε βάρος αλλοδαπών.

Ένταση με τον Γιάννη Λαγό

Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων δημιουργήθηκε ένταση όταν ο κατηγορούμενος Γιάννης Λαγός, θέλοντας να υπερασπιστεί την Ε.Ζαρούλια για τις ερωτήσεις που δεχόταν, άρχισε να φωνάζει «Μόνο για ομιλίες ρωτάτε τόση ώρα. Για καμία εγκληματική ενέργεια…»

Εισαγγελέας: Γιατί ενοχλούν οι ερωτήσεις μου;

Γ.Λαγός: Ρωτάτε τη γυναίκα τόση ώρα μόνο για ομιλίες…

Πρόεδρος: Να αποβληθεί ο κατηγορούμενος μέχρι νεωτέρας γιατί διακόπτει την απολογία.

Γ.Λαγός: Όχι την απολογία. Τη σφαγή διακόπτω. Σας έχουν βάλει να εκτελείτε εντολές. Σκουπίδια…

Εισαγγελέας (προς την κατηγορουμένη): Είχε ναζιστική ιδεολογία το κόμμα;

Κατηγορούμενη: Το κόμμα ποτέ. Όταν είσαι με φίλους σου σε ένα δωμάτιο και αμπελοφιλοσοφείς, μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Στην Ελλάδα δεν διώκεται το φρόνημα. Ποτέ δεν είπαμε προς τα έξω τέτοια πράγματα.

Η σύζυγος του Ν.Μιχαλολιάκου είπε ότι ο κατηγορούμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης δεν θα προσέλθει στο δικαστήριο να απολογηθεί αναφέροντας πως «η κατεστραμμένη υγεία του δεν του επιτρέπει να μεταβεί στο δικαστήριο».

Οι απολογίες συνεχίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: προσοχή σε φυτικό σκεύασμα που διακινείται μέσω διαδικτύου

Ποια είναι η καλύτερη ώρα να πάρετε πρωτεΐνη για αύξηση μυϊκής μάζας; Τι λένε οι ειδικοί

Τσιάρας: Πρόθεσή μας να γίνουν οι πληρωμές των αγροτών το συντομότερο δυνατό – Θέλουμε να αποφύγουμε πάση θυσία το lockdown

Επίδομα θέρμανσης: Πότε και πώς θα χορηγηθεί για την περίοδο 2025-2026

Έφτασε στο τέλος της η αποστολή του Juno της NASA; – Γιατί δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει κανείς

Οι Universal και Warner προωθούν συμφωνίες αδειοδότησης για την AI – Μια νέα εποχή για τα δικαιώματα στη μουσική ξεκινά
περισσότερα
15:53 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Υδροστρόβιλοι έκαναν την εμφάνισή τους στην Άνδρο – Βίντεο αναγνώστη

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο αντίκρισαν το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου 2025 οι κάτοικοι και οι επ...
15:50 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Λαύριο: Καρέ καρέ η στιγμή που καταρρέει το μπαλκόνι σε κεντρικό δρόμο – Από θαύμα σώθηκε μια γυναίκα που μετακινήθηκε την τελευταία στιγμή 

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από την κατάρρευση μπαλκονιών κτιρίου σε κεν...
15:45 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Τέμπη: Αναβάλλεται η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι – Θα οριστεί νέα ημερομηνία

Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για αύριο, Πέμπτη, εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι, που έχασε...
15:36 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Λαμία: Ποινή φυλάκισης 7 μηνών με αναστολή σε 27χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος – Επεισοδιακή η σύλληψή του

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 27χρονου οδηγού στη Λαμία, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης