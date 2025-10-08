Grand Hotel: Η Αλίκη αποκαλύπτει το παρελθόν του Ρήγα και τον πρώτο του γάμο

Νάντια Ρηγάτου

Media

GRAND HOTEL

Νέο διπλό επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” έρχεται απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Ενώ η Αλίκη είναι ακόμη στα χέρια των απαγωγέων, ο Άρης γυρίζει σε άσχημη κατάσταση στο Grand Hotel… Η Κυβέλη υποψιάζεται ότι ο Ρήγας γνωρίζει τι ζητούν οι απαγωγείς, εκείνος, όμως, αρνείται τα πάντα.

Η Φρίντα φροντίζει τον Άρη και επιδιώκει να μάθει περισσότερα για την ζωή του, ενώ η Ελένη καραδοκεί να κάνει κακό στην Δέσποινα.

Κι ενώ η οικογένεια Γαζή περιμένει με αγωνία ένα νέο τηλεφώνημα από τους απαγωγείς, η Αλίκη επιστρέφει στο Grand Hotel, χωρίς να θυμάται τίποτα, πέρα από ένα στοιχείο που εκμυστηρεύεται στον Άρη και στην Φρίντα: μια φωτογραφία του Ρήγα από τον γάμο του με μια άλλη γυναίκα.

Ο Άρης συνειδητοποιεί ότι η απαγωγή της Αλίκης έχει να κάνει με το παρελθόν του Ρήγα και άρα εκείνη εξακολουθεί να μην είναι ασφαλής. Την πείθει να φύγει από το ξενοδοχείο και οργανώνει τη διαφυγή της στο εξωτερικό.

Ωστόσο, ένα ανώνυμο τηλεφώνημα στην αστυνομία οδηγεί στη σύλληψή της με την κατηγορία της εγκατάλειψης της συζυγικής στέγης.

Η Δέσποινα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ο Νικόλας και η Θεώνη ανησυχούν για τη ζωή της, ενώ η Ελένη εξακολουθεί να κινείται ύπουλα για να απαλλαγεί μια και καλή από απ’ αυτήν.

Ο Ιορδάνης είναι απογοητευμένος από την στάση της Ελπίδας και ζητά τη βοήθεια της Δούκισσας, η οποία σκαρφίζεται ένα κόλπο για να τους ξαναφέρει κοντά. Η οικογένεια Γαζή δεν υποκύπτει στις τεράστιες δυσκολίες και συνεχίζει να πολεμά.

Η Αλίκη θυμάται μια λεπτομέρεια που μπορεί να οδηγήσει σε τρομερές ανακαλύψεις για το παρελθόν του Ρήγα, ενώ η Κυβέλη επισκέπτεται και έρχεται αντιμέτωπη με τον Γεράσιμο Χατζημήτρο…

Δείτε το απόσπασμα 

Δείτε το Trailer

13:08 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

