Νόμπελ Χημείας: Απονεμήθηκε στους Susumu Kitagawa, Richard Robson και Omar M. Yaghi – Δημιούργησαν επαναστατικές μοριακές κατασκευές

Το Νόμπελ Χημείας για το 2025 απονεμήθηκε σε τρεις επιστήμονες που άνοιξαν νέους δρόμους στη δομή και στις δυνατότητες των υλικών.

Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το Νόμπελ Χημείας 2025 απονέμεται στους Susumu Kitagawa, Richard Robson και Omar M. Yaghi «για την ανάπτυξη των μεταλλο-οργανικών πλαισίων» (metal-organic frameworks).

Σύμφωνα με την Ακαδημία, οι νικητές του βραβείου Νόμπελ Χημείας 2025 έχουν δημιουργήσει μοριακές κατασκευές με μεγάλους χώρους μέσω των οποίων μπορούν να ρέουν αέρια και άλλες χημικές ουσίες. Αυτές οι κατασκευές, μεταλλικά-οργανικά πλαίσια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή νερού από τον αέρα της ερήμου, τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, την αποθήκευση τοξικών αερίων ή την κατάλυση χημικών αντιδράσεων.

Από το 1901 έως και το 2024 έχουν δοθεί 116 βραβεία Νόμπελ Χημείας σε συνολικά 195 άτομα, σύμφωνα με την Ακαδημία.

Το Νόμπελ Χημείας 2024 είχε απονεμηθεί στον βιοχημικό David Baker, του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον στο Σιάτλ, και στους επιστήμονες υπολογιστών Demis Hassabis και John Jumper του ερευνητικού εργαστηρίου Google DeepMind, με έδρα το Λονδίνο, «για τη συμβολή τους στην τεχνητή νοημοσύνη και στη μοντελοποίηση των πρωτεϊνών».

Το φετινό βραβείο Νόμπελ Χημείας ακολουθεί την απονομή του Νόμπελ Φυσικής, που έγινε χθες Τρίτη.

11:32 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

