Τατόι: Οι πρώτες εικόνες από το σημείο του ατυχήματος με εκπαιδευτικό αεροσκάφος

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τατόι: Ατύχημα με διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο του ατυχήματος με διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος στην αεροπορική βάση στο Τατόι.

Στο αεροσκάφος, τύπου Ρ2002-JF Tecnam, επέβαιναν δύο χειριστές που έχουν μεταφερθεί στο 251 Στρατιωτικό Νοσοκομείο τραυματισμένοι. Ένας εκ των δύο, βρίσκεται σε πιο σοβαρή κατάσταση.

Τατόι: Ατύχημα με διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος

Τατόι: Ατύχημα με διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος

 

Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια της απογείωσης, όταν το αεροσκάφος βγήκε εκτός διαδρόμου και έσπασε ο ρηναίος τροχός. Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του συμβάντος, που διερευνά η Πολεμική Αεροπορία, η οποία αναμένεται να εκδώσει ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τις πρώτες ανεπίσημες πληροφορίες, οι χειριστές φέρεται να εκτελούσαν σενάριο προσομοίωσης κράτησης κινητήρα.

Δείτε βίντεο από το σημείο

 

12:47 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

