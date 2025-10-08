Νέα Ιωνία: Τον «τσάκωσε» η κάμερα να αρπάζει κινητό μέσα από κατάστημα – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Νέα Ιωνία: Τον «τσάκωσε» η κάμερα να αρπάζει κινητό μέσα από κατάστημα – ΒΙΝΤΕΟ

Καρέ καρέ καταγράφηκαν οι «αριστοτεχνικές» κινήσεις ενός άνδρα, ο οποίος κατάφερε να αφαιρέσει ένα κινητό τηλέφωνο μέσα σε κοσμηματοπωλείο, επί της Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ιωνία.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής, όταν ο δράστης μπήκε στην επιχείρηση με το πρόσχημα ότι θα αφήσει φυλλάδια. Με γρήγορες κινήσεις κατάφερε, όμως, να αφαιρέσει το κινητό τηλέφωνο της ιδιοκτήτριας μπροστά στα μάτια της.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας που μετέδωσε η ΕΡΤ, ο δράστης τοποθέτησε μερικά φυλλάδια πάνω στον πάγκο, εντόπισε το κινητό της γυναίκας και – ενώ της μιλούσε για να την απασχολήσει – το έκρυψε κάτω από τα χαρτιά και το πήρε διακριτικά.

«Το κινητό συνήθως είναι στον πλαϊνό πάγκο, αλλά εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στον κεντρικό. Ο άνδρας υποστήριξε ότι πουλάει φυλλάδια που διανέμονται δωρεάν από κατάστημα της περιοχής. Προσπάθησα να τον αποφύγω, όμως μέσα σε δευτερόλεπτα, χαμηλώνοντας τα φυλλάδια, μου πήρε το κινητό», δήλωσε η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, Βίλλυ Εμβαλωμένου.

Η κλοπή έγινε αντιληπτή πέντε λεπτά αργότερα, όταν η ιδιοκτήτρια προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον σύζυγό της και διαπίστωσε ότι το τηλέφωνο είχε εξαφανιστεί. Όταν κάλεσε τον αριθμό από το σταθερό, το κινητό ήταν ήδη απενεργοποιημένο.

Η γυναίκα ενημέρωσε αμέσως τις αστυνομικές αρχές, που μετέβησαν στο σημείο και κατέγραψαν το περιστατικό, εξετάζοντας το υλικό από τις κάμερες.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ναρκωτικά: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης των εξαρτήσεων

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Ένας στους 4 εμφανίζει σοβαρά συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης

Σε ανοδική τροχιά ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός τον Σεπτέμβριο – Σε ιστορικό χαμηλό ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στις ...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πληρωμή υπό τη νέα μεταβατική Διοίκηση – Ποιοι έλαβαν τα ποσά της ενίσχυσης

Τι σημαίνει η φράση «Ανάστα ο Θεός» και από πού προέρχεται

Το Νόμπελ Φυσικής 2025 απονεμήθηκε για την ανακάλυψη του μακροσκοπικού κβαντικού «τούνελινγκ»
περισσότερα
12:58 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Τατόι: Οι πρώτες εικόνες από το σημείο του ατυχήματος με εκπαιδευτικό αεροσκάφος

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο του ατυχήματος με διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος στην αεροπορ...
11:58 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Τατόι: Ατύχημα με διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος – Δύο τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στην Πολεμική Αεροπορία, έπειτα από ατύχημα με διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφ...
11:06 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 44χρονος Ιρανός που καταζητείται για απάτη στην πατρίδα του

Ένας 44χρονος από το Ιράν συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη, καθώς καταζητείται από τις Αρχές της πατ...
10:47 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Πιερία: 3 τραυματίες σε σύγκρουση οχημάτων στην ΠΑΘΕ – Υπό την επήρεια αλκοόλ ο ένας από τους δύο οδηγούς

Τροχαίο με 3 τραυματίες συνέβη το βράδυ της Τρίτης, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκη...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης