Νέα Ιωνία: Τον «τσάκωσε» η κάμερα να αρπάζει κινητό μέσα από κατάστημα – ΒΙΝΤΕΟ

Καρέ καρέ καταγράφηκαν οι «αριστοτεχνικές» κινήσεις ενός άνδρα, ο οποίος κατάφερε να αφαιρέσει ένα κινητό τηλέφωνο μέσα σε κοσμηματοπωλείο, επί της Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ιωνία.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής, όταν ο δράστης μπήκε στην επιχείρηση με το πρόσχημα ότι θα αφήσει φυλλάδια. Με γρήγορες κινήσεις κατάφερε, όμως, να αφαιρέσει το κινητό τηλέφωνο της ιδιοκτήτριας μπροστά στα μάτια της.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας που μετέδωσε η ΕΡΤ, ο δράστης τοποθέτησε μερικά φυλλάδια πάνω στον πάγκο, εντόπισε το κινητό της γυναίκας και – ενώ της μιλούσε για να την απασχολήσει – το έκρυψε κάτω από τα χαρτιά και το πήρε διακριτικά.

«Το κινητό συνήθως είναι στον πλαϊνό πάγκο, αλλά εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στον κεντρικό. Ο άνδρας υποστήριξε ότι πουλάει φυλλάδια που διανέμονται δωρεάν από κατάστημα της περιοχής. Προσπάθησα να τον αποφύγω, όμως μέσα σε δευτερόλεπτα, χαμηλώνοντας τα φυλλάδια, μου πήρε το κινητό», δήλωσε η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, Βίλλυ Εμβαλωμένου.

Η κλοπή έγινε αντιληπτή πέντε λεπτά αργότερα, όταν η ιδιοκτήτρια προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον σύζυγό της και διαπίστωσε ότι το τηλέφωνο είχε εξαφανιστεί. Όταν κάλεσε τον αριθμό από το σταθερό, το κινητό ήταν ήδη απενεργοποιημένο.

Η γυναίκα ενημέρωσε αμέσως τις αστυνομικές αρχές, που μετέβησαν στο σημείο και κατέγραψαν το περιστατικό, εξετάζοντας το υλικό από τις κάμερες.