Νόμπελ Ιατρικής: Mary Brunkow, Fred Ramsdell και Shimon Sakaguchi τιμήθηκαν για την ανακάλυψη-σταθμό για το ανοσοποιητικό σύστημα

Η απονομή των Νόμπελ για το 2025 ξεκίνησε επίσημα με την ανακοίνωση του πρώτου βραβείου, αυτού για την Ιατρική ή Φυσιολογία, το οποίο απονεμήθηκε τη Δευτέρα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας εβδομάδας παγκόσμιας προσμονής και ανακοινώσεων από τη Σουηδική Ακαδημία.

Το πρόγραμμα των απονομών, που εκτείνεται από τις 6 έως τις 13 Οκτωβρίου, προβλέπει μια διαδοχή ανακοινώσεων: πρώτα η Ιατρική, έπειτα η Φυσική, η Χημεία, η Λογοτεχνία, η Ειρήνη και τέλος, την επόμενη Δευτέρα, το Νόμπελ Οικονομικών.

Το Νόμπελ Ιατρικής ή Φυσιολογίας για το 2025, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ινστιτούτου Karolinska, απονεμήθηκε στους Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell και Shimon Sakaguchi για τις πρωτοποριακές τους ανακαλύψεις σχετικά με την περιφερική ανοσολογική ανοχή, έναν μηχανισμό που αποτρέπει το ανοσοποιητικό σύστημα από το να επιτίθεται στο ίδιο το σώμα.

Όπως σημειώνεται στην επίσημη ανακοίνωση, οι τρεις επιστήμονες «ανακάλυψαν πώς το ανοσοποιητικό σύστημα διατηρείται υπό έλεγχο», ρίχνοντας φως σε έναν από τους πιο κρίσιμους μηχανισμούς αυτορρύθμισης του ανθρώπινου οργανισμού.

Το χρηματικό έπαθλο ανέρχεται στις 11 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες, ποσό που θα μοιραστεί ισότιμα ανάμεσα στους τρεις βραβευθέντες.