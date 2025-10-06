Νόμπελ Ιατρικής: Mary Brunkow, Fred Ramsdell και Shimon Sakaguchi τιμήθηκαν για την ανακάλυψη-σταθμό για το ανοσοποιητικό σύστημα

Enikos Newsroom

Επιστήμη & τεχνολογία

Νόμπελ Ιατρικής: Mary Brunkow, Fred Ramsdell και Shimon Sakaguchi τιμήθηκαν για την ανακάλυψη-σταθμό για το ανοσοποιητικό σύστημα
Φωτογραφία: AP

Η απονομή των Νόμπελ για το 2025 ξεκίνησε επίσημα με την ανακοίνωση του πρώτου βραβείου, αυτού για την Ιατρική ή Φυσιολογία, το οποίο απονεμήθηκε τη Δευτέρα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας εβδομάδας παγκόσμιας προσμονής και ανακοινώσεων από τη Σουηδική Ακαδημία.

Το πρόγραμμα των απονομών, που εκτείνεται από τις 6 έως τις 13 Οκτωβρίου, προβλέπει μια διαδοχή ανακοινώσεων: πρώτα η Ιατρική, έπειτα η Φυσική, η Χημεία, η Λογοτεχνία, η Ειρήνη και τέλος, την επόμενη Δευτέρα, το Νόμπελ Οικονομικών.

Το Νόμπελ Ιατρικής ή Φυσιολογίας για το 2025, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ινστιτούτου Karolinska, απονεμήθηκε στους Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell και Shimon Sakaguchi για τις πρωτοποριακές τους ανακαλύψεις σχετικά με την περιφερική ανοσολογική ανοχή, έναν μηχανισμό που αποτρέπει το ανοσοποιητικό σύστημα από το να επιτίθεται στο ίδιο το σώμα.

Όπως σημειώνεται στην επίσημη ανακοίνωση, οι τρεις επιστήμονες «ανακάλυψαν πώς το ανοσοποιητικό σύστημα διατηρείται υπό έλεγχο», ρίχνοντας φως σε έναν από τους πιο κρίσιμους μηχανισμούς αυτορρύθμισης του ανθρώπινου οργανισμού.

Το χρηματικό έπαθλο ανέρχεται στις 11 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες, ποσό που θα μοιραστεί ισότιμα ανάμεσα στους τρεις βραβευθέντες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το σημείο που αποθηκεύεται το λίπος στο σώμα μπορεί να δείχνει τον κίνδυνο για καρκίνο – Πού κατέληξε νέα μελέτη

Χρόνιες ασθένειες: Πώς μπορούμε να τις προλάβουμε, σύμφωνα με μελέτη

Ακίνητα: Πόσα άλλαξαν χέρια το πρώτο 8μηνο – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις γονικές παροχές

Βουλή: Κατατέθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2026 – Τι προβλέπει για ανάπτυξη και πρωτογενές πλεόνασμα

Τι σημαίνει η φράση «Δράξασθε παιδείας» και από πού προέρχεται

Οι συλλέκτες ενέργειας ξεπερνούν την απόδοση Carnot χρησιμοποιώντας μη θερμικές καταστάσεις ηλεκτρονίων
περισσότερα
11:09 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Αμερικανικός πύραυλος συγκρούστηκε μυστηριωδώς με ένα UFO – Ένας ειδικός αποκαλύπτει τι πραγματικά συνέβη

Μια ακρόαση στο Κογκρέσο εξέτασε πρόσφατα μια μυστηριώδη σφαίρα την οποία φαίνεται να απέφυγε ...
08:08 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Ανακαλύφθηκε μοναδική αιγυπτιακή εικονογραφία σε μαρμάρινο αέτωμα σε αρχαία ελληνιστική πόλη

Αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στη Σαλαγασσό, στην αρχαία Πισιδία (σημερινή Αγλασούν...
23:00 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Επιστήμονες ανακάλυψαν μία άγνωστη λίμνη της Αρχαίας Ολυμπίας – Οι Αγώνες διεξάγονταν στις όχθες της, αλλά κανείς δεν γνωρίζει γιατί δεν αναφέρεται σε κανένα γραπτό κείμενο

Μια διεπιστημονική μελέτη που βασίζεται σε αναλύσεις ιζηματογενών πυρήνων ανασυνθέτει ένα υδάτ...
15:27 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Επιστήμονες έλυσαν ένα κβαντικό μυστήριο – «Συμβαίνει κάτι ασυνήθιστο σε αυτά τα μέταλλα»

Ιάπωνες ερευνητές αποκάλυψαν πώς τα ασθενή μαγνητικά πεδία μπορούν να ελέγξουν άμεσα την κατεύ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης