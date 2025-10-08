Άγιος Έρωτας – Κατερίνα Παπουτσάκη: «Η Χριστίνα αντιμέτωπη με τις επιλογές της»

Η Κατερίνα Παπουτσάκη, η γοητευτική Χριστίνα του «Άγιου έρωτα», αποκάλυψε στο «Happy Day» και στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, τα πάντα για το ρόλο της.

«Ξεκίνησε καταπληκτικά η δεύτερη σεζόν και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είχαμε μια μικρή αγωνία γιατί όταν η πρώτη χρονιά είναι πολύ επιτυχημένη, ανησυχείς πώς θα πάει η δεύτερη, αν θα έχει την ίδια ανταπόκριση», θα πει αρχικά η Κατερίνα.

«Όμως ο δεύτερος κύκλος είναι πάρα πολύ δυνατός και ακόμη δεν έχει δει τίποτα το κοινό. Γίνεται χαμός σε όλους τους χαρακτήρες, σε όλες τις σχέσεις, είναι καλπάζουσες οι εξελίξεις. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά από τον Άγγελο Χασάπογλου τον σεναριογράφο, έχει γράψει καταπληκτικά πράγματα.

Και για το δικό μου χαρακτήρα, τη Χριστίνα, έχει γράψει μια ιστορία που είναι μοναδική».

Τί θα συμβεί στη ζωή της Χριστίνας; «Έχει έρθει ο Γιώργος Καραμίχος με τον οποίο βρεθήκαμε μετά από 20 χρόνια. Έχουμε βρεθεί σε αυτή τη συνθήκη που είναι πολύ ωραία, γιατί έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη και καλή, δουλεμένη χημεία, οπότε έχουμε πολύ ωραία σχέση. Η Χριστίνα έχει ένα παρελθόν με τον Αντρέα και αποκαλύπτεται σιγά σιγά, της λέει κάτι στην καρδιά της, κάτι της συμβαίνει, θα δούμε τι, γιατί είναι πολύ μπερδεμένη. Της συμβαίνουν πάρα πολλά και δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σε κάτι καινούργιο και να γυρίσει σελίδα στη ζωή της. Είναι αντιμέτωπη με πολύ δύσκολες καταστάσεις και αφορούν στο τι θα συμβεί στη ζωή της. Γιατί όντως θα έρθει αντιμέτωπη με τις επιλογές της σε μία πολύ συγκρουσιακή φάση, πολύ δύσκολη. Έχω να παίξω πολύ δύσκολα και ωραία πράγματα και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι μεγάλη ανατροπή για το χαρακτήρα της Χριστίνας».

Τονίζει ότι η ανταπόκριση του κόσμου είναι μεγάλη «αυτή την αγάπη που δείχνει ο κόσμος δεν την έχω ξαναδεί και κάνω πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά». Τέλος, δηλώνει πραγματικά χαρούμενη για το καλό κλίμα στη συνεργασία με την παραγωγή και τους ηθοποιούς «είναι πολύ σημαντικό οι συναδελφικές σχέσεις να είναι αρμονικές με υγεία και αγάπη, το έχω ανάγκη ως χαρακτήρας, να είμαστε σε ένα πλαίσιο στοργικό και ζεστό και είμαι πολύ χαρούμενη με αυτή τη συνθήκη».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη