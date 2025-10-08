Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Πέτρος Τζαβέλλας: Δεν αισθάνθηκα καμία πίεση από κανέναν υπουργό για διευκολύνσεις και αποδεσμεύσεις ΑΦΜ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Πέτρος Τζαβέλλας: Δεν αισθάνθηκα καμία πίεση από κανέναν υπουργό για διευκολύνσεις και αποδεσμεύσεις ΑΦΜ

«Δεν είχα και δεν αισθάνθηκα ποτέ να έχω, καμία πίεση ή παρέμβαση για αποδέσμευση ΑΦΜ ή διευκολύνσεις, στα τρία χρόνια που ήμουν αντιπρόεδρος και συνεργάστηκα με τέσσερις υπουργούς, Βορίδη, Γεωργαντά, Λιβανό και Γεωργαντά. Κατηγορηματικά το λέω. Αντίθετα πηγαίναμε τα πρότζεκτ για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και έλεγαν προχωράτε, χωρίς να παρεμβαίνουν», δήλωσε ο Πέτρος Τζαβέλλας, πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ από 19/11/2019 μέχρι 17/12/2022, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, που διερευνά την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων.

Παράλληλα ο κ. Τζαβέλλας που, όπως τονίστηκε από τα μέλη της Εξεταστικής, ήταν ο μακροβιότερος αντιπρόεδρος που παρέμεινε στον Οργανισμό, υποστήριξε ότι προσωπικά δεν είχε και δεν έκανε κανένα ρουσφέτι διευκολύνσεων.

«Δεν γνωρίζω ούτε είχα προσωπικά τέτοια αιτήματα για διευκολύνσεις. Ήμουν άγνωστος μεταξύ αγνώστων, ασχολούμουν μόνο με τη δουλειά μου», ανέφερε απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου.

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα σοβαρά προβλήματα που υπήρχαν περιγράφονται μέσα στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Ήσασταν τρία χρόνια αντιπρόεδρος, ο μακροβιότερος όλων στον Οργανισμό και με 3 διαφορετικούς προέδρους. Στη δική σας αντίληψη υπέπεσε κάτι για την ύπαρξη παράνομων κυκλωμάτων, παράνομων επιδοτήσεων και παράνομων κυκλωμάτων;» ρώτησε χαρακτηριστικά ο κ. Μεϊκόπουλος.

«Στο κομμάτι των επισυνδέσεων, διάβασα στο “Ντοκουμέντο” ότι κάποιοι μιλάνε για μένα, ότι έχω κάψει κόσμο, έχασαν χρήματα σε όλο αυτό το σύστημα. Προσωπικά δεν κοίταγα τίποτα παραπάνω παρά μόνο να κάνω τη δουλειά μου. Κάτι συγκεκριμένο δεν υπέπεσε στην αντίληψη μου», ήταν η απάντηση του κ. Τζαβέλλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

13:14 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

