Ζαχαριάδης στον Realfm 97,8 για Τσίπρα: «Ήταν ο αρχηγός μας και θα είναι ένας από εμάς ο Αλέξης»

Για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, την αποδοχή του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Είναι μία απόφαση η οποία επηρεάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και το δικό μας χώρο αλλά νομίζω και όλο τον προοδευτικό χώρο. Εγώ δεν μπορώ ούτε θέλω να ερμηνεύσω τον Αλέξη Τσίπρα για τις επόμενες κινήσεις του θέλω όμως να σας πω ότι έχει ιδιαίτερη (σ.σ. βαρύτητα) το γεγονός ότι και στη δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου με την οποία συμφωνώ και στην δήλωση του Αλέξη Τσίπρα υπάρχει η ίδια φράση: ‘δεν είμαστε αντίπαλοι’», είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Και πρόσθεσε: «Αν θέλετε τη γνώμη μου, ναι ήταν λάθος που με τον Αλέξη Χαρίτση δεν κάναμε μία κοινοβουλευτική σύμπραξη από τη στιγμή που τελείωσε το ζήτημα Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως με τον Αλέξη Τσίπρα δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Οι πορείες μας μπορούν να είναι παράλληλες».

«Δεν είναι αντιπαραθετικές οι πορείες μας. Δεν θα είναι συγκρουσιακές. Και είναι η ώρα να ανοίξει ένας μεγάλος πολιτικός διάλογος στον ευρύτερο χώρο», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Αυτό το οποίο εντός εισαγωγικών ‘πετύχαμε’, εκτός εισαγωγικών αποτύχαμε, αυτά τα τελευταία χρόνια είναι με τις πολλές και απανωτές διασπάσεις σε έναν χώρο που άλλοτε ήταν ισχυρός στην ελληνική κοινωνία να τον έχουμε κάνει πολλά πολλά κομμάτια. Και αυτό στο τέλος της ημέρας είναι η καλύτερη χορηγία για τις συντηρητικές πολιτικές και τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα πρέπει να σκεφτούμε την ανασυγκρότηση αυτού του χώρου», τόνισε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

«Επειδή έχω την διαδρομή και αισθάνομαι ότι είμαι στον ίδιο χώρο με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης ήταν ένας από εμάς. Ήταν ο αρχηγός μας και θα είναι ένας από εμάς ο Αλέξης, δηλαδή ένας αριστερός, προοδευτικός και δημοκράτης, ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει πλειοψηφικές συνθήκες στην ελληνική κοινωνία», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Κώστας Ζαχαριάδης διευκρίνισε ότι «υπάρχουν καθυστερούμενα σε αγρότες οι οποίοι τρέχουν την παραγωγή και αυτή τη στιγμή έχουν δυσκολία να πληρώσουν και να ανταπεξέλθουν γιατί έχουν μπλοκαριστεί οι επιδοτήσεις λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θυμίζω ότι όταν αυτό το είχαν επισημάνει εφημερίδες, ιστοσελίδες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης έλεγε ότι είναι θέμα ημερών να λυθεί και ότι δεν σχετίζεται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Τι φαίνεται λοιπόν; Ότι όχι μόνο έφαγαν τα χρήματα από τους αγρότες τα προηγούμενα χρόνια για να τα δίνουν στον κομματικό τους στρατό για να κάνουν παιχνίδι οι ‘χασάπηδες’ και οι ‘φραπέδες’ αλλά και σήμερα οι αγρότες χάνουν εισόδημα από αυτό το σημαντικό, τεράστιο σκάνδαλο και προφανώς θα χάσουν και στο μέλλον με τα πρόστιμα που θα φάει η χώρα και τις δυσκολίες που θα έχουμε στις διαπραγματεύσεις για την αγροτική πολιτική», εξήγησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Για την αποδοχή του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι ο Κώστας Ζαχαριάδης σημείωσε ότι «νομίζω ότι είναι μία μεγάλη νίκη του αγώνα αυτού του τραγικού πατέρα και όσων στάθηκαν και συμπαραστάθηκαν δίπλα του. Αυτό το οποίο αισθάνομαι ότι μένει ως ερώτημα αλλά δεν είμαι ειδικός να το απαντήσω, είναι γιατί χρειάστηκαν πάνω από 3 εβδομάδες ένα αυτονόητο, κατά τη γνώμη μας και δίκαιο αίτημα να γίνει δεκτό».