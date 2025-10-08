Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ- Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Τζαβέλλα: Επιλεκτική αμνησία, καμία απάντηση στα κρίσιμα ερωτήματα

«Στη σημερινή εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο κ. Τζαβέλλας, πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέδειξε ότι η σιωπή είναι η τελευταία γραμμή άμυνας όσων εμπλέκονται -έμμεσα ή άμεσα- στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα όσα ανέφερε ο Πέτρος Τζαβέλλας, πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού (19/11/2019 μέχρι 17/12/2022), στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

«Ενώ κλήθηκε να απαντήσει σε σειρά ερωτήσεων από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις αλλεπάλληλες παρατυπίες στις πληρωμές και την αλλοίωση των ελέγχων δεν απάντησε σε τίποτα» τονίζουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «ο κ. Τζαβέλλας αφού παραδέχτηκε ότι ήταν προβληματική και άστοχη για τα συμφέροντα του ΟΠΕΚΕΠΕ η συνεχής αλλαγή Προέδρων του Οργανισμού και Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης άρχισε να “ξεχνάει”. Ο κ. Τζαβέλλας δεν θυμόταν τη συμμετοχή του στις πληρωμές του Δεκεμβρίου 2020, όπου ο ίδιος και η τότε διοίκηση προχώρησαν, παρά τις προειδοποιήσεις, σε εκταμιεύσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ για ΑΦΜ που είχαν χαρακτηριστεί “δεσμευμένα”. Δεν θυμόταν τις καθυστερήσεις και τις επαναλαμβανόμενες αποτυχίες στον διαγωνισμό των πληροφοριακών συστημάτων, που κατέληξαν να εξυπηρετούν παρατάσεις συμβάσεων συγκεκριμένων εταιρειών, προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο. Δεν θυμόταν την παραίτηση της Διευθύντριας Τεχνικών Ελέγχων, κας Ρέππα, σε μια περίοδο που η υπηρεσία έδινε μάχη για τη διαφάνεια στους ελέγχους».

Καταλήγοντας, οι πηγές της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν ότι «ο κ. Τζαβέλλας ούτε διέψευδε, ούτε επιβεβαίωνε, επέλεγε να μην απαντήσει. Φαινόταν σαν να έχει ξεχάσει τις δικές του ευθύνες, τις δικές του υπογραφές, αλλά και τα γεγονότα που βαραίνουν τη διοίκηση στην οποία συμμετείχε. Η σιωπή του είναι υποτιμητική για τους έντιμους αγρότες που δικαιούνται να μάθουν ποιος υπέγραψε, ποιος ενέκρινε και ποιος σιώπησε μπροστά στις παράνομες πληρωμές και τη χειραγώγηση των ελέγχων. Η αμνησία του κ. Τζαβέλλα δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη του».

