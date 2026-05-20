Ολυμπιακός: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα δώσει συνέντευξη Τύπου μέσα στον Ιούνιο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Βαγγέλης Μαρινάκης
Ο Κώστας Καραπαπάς ενημέρωσε, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των εισιτηρίων διαρκείας του Ολυμπιακού, ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μέσα στον Ιούνιο για τα θέματα που απασχολούν τον σύλλογο.

Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού αναμένεται να τοποθετηθεί μπροστά στους ρεπόρτερ της ομάδας και να ενημερώσει τους φίλους των ερυθρολεύκων για ζητήματα που αφορούν το μέλλον του συλλόγου.

Στη συνέντευξη Τύπου αναμένεται να τεθούν θέματα που συνδέονται με το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και με άλλες εκκρεμότητες του συλλόγου. Ανάμεσά τους βρίσκονται και οι εργασίες για την ανακαίνιση του «Γ. Καραϊσκάκης». Η ακριβής ημερομηνία της συνέντευξης δεν έγινε γνωστή, ωστόσο αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο.

«Μέσα στον Ιούνιο θα γίνει μία μεγάλη συνέντευξη Τύπου από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία θα περιέχει μία προαναγγελία για πράγματα μεγαλύτερα από μία αγωνιστική σεζόν ή περίοδο και θέματα που έχουν να κάνουν με το μεγαλείο του αλλά και με τοποθετήσεις που θέλει να κάνει ο ηγέτης του Ολυμπιακού που απασχολούν την ολυμπιακή κοινωνία και όχι μόνο και μετά από 158 τίτλους με τους οποίους εμπλέκεται και άλλους πέντε. Θα είναι μέσα στον Ιούνιο», είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Καραπαπάς.

