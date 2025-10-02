Υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής επιτέθηκε φραστικά στην Μάγδα Φύσσα – Τι καταγγέλλουν οι συνήγοροι της οικογένειας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μάγδα Φύσσα

Ένταση σημειώθηκε στη δίκη της Χρυσής Αυγής, όταν υποστηρικτής της εγκληματικής οργάνωσης επιτέθηκε φραστικά στη Μάγδα Φύσσα και προσέβαλε τη μνήμη του δολοφονημένου γιου της, Παύλου. Το περιστατικό έγινε σήμερα (2/10), μετά την ολοκλήρωση της πρώτης απολογίας των κατηγορουμένων και κατά τη διάρκεια της διακοπής της συνεδρίασης.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους της οικογένειας Φύσσα, ο υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής, που προηγουμένως βρισκόταν εντός της δικαστικής αίθουσας, επιτέθηκε λεκτικά στην Μάγδα Φύσσα, στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Λουκάρεως. Όπως τονίζουν, «εξύβρισε χυδαία την ίδια με λόγια και χειρονομίες και προσέβαλε τη μνήμη του Παύλου Φύσσα παρουσία μαρτύρων».

Οι δικηγόροι επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη ενέργεια δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό αλλά κομμάτι μιας συνεχιζόμενης τακτικής. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους, «η διαρκής επίθεση των υποστηρικτών της Χρυσής Αυγής, εντός και εκτός του δικαστηρίου σε βάρος της Μάγδας Φύσσα, αναδεικνύει το μένος της οργάνωσης για οποιονδήποτε στέκεται απέναντί τους. Ειδικότερα, στο πρόσωπο της Μάγδας Φύσσα, οι απολογητές των εγκληματικών ενεργειών της Χρυσής Αυγής βλέπουν τον ίδιο τον Παύλο και για αυτόν τον λόγο συνεχίζουν τις επιθέσεις σε βάρος της».

Κλείνοντας, οι συνήγοροι της οικογένειας Φύσσα απευθύνουν κάλεσμα προς τους πολίτες να σταθούν δίπλα στη Μάγδα Φύσσα και σε όλες τις οικογένειες των θυμάτων. Όπως τόνισαν, «καλούμε όλους και όλες στο δικαστήριο της Χρυσής Αυγής, να γίνουν ασπίδα ενάντια στις χυδαίες επιθέσεις που υφίστανται τα θύματα και οι οικογένειές τους από τα υπολείμματα των υποστηρικτών τους».

Την ανακοίνωση υπογράφουν οι συνήγοροι της οικογένειας Φύσσα, Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος, Χρύσα Παπαδοπούλου, Ελευθερία Τομπατζόγλου, Μαρίνα Δαλιάνη και Αργύρης Συρίγος.

