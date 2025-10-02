Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση 18χρονη που έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου

Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» νοσηλεύεται μία 18χρονη, η οποία έπεσε στο κενό από μπαλκόνι 3ου ορόφου στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 15.30 το μεσημέρι της Πέμπτης (2/10) σε περιοχή του Κορδελιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα voria.gr, το κορίτσι φέρεται να πήδηξε από το μπαλκόνι του σπιτιού της, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την 18χρονη με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό ερευνά η Αστυνομία.