Κακοκαιρία: Προβλήματα στην Αττική από την έντονη βροχόπτωση – Έπεσε δέντρο στην Μπενάκη, πλημμυρισμένοι δρόμοι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Προβλήματα κυρίως στις μετακινήσεις προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει και την Αττική από το πρωί της Πέμπτης (2/10).

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν ισόγεια, υπόγεια και δρόμοι, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς κεντρικές οδικές αρτηρίες, όπως η Λ. Κηφισού, έχουν μετατραπεί σε «πάρκινγκ».

Παράλληλα, στο κέντρο της Αθήνας σημειώθηκε πτώση δέντρου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας οδηγός μηχανής, που είχε σταματήσει το όχημά του στο σημείο. Προβλήματα προέκυψαν και στην κυκλοφορία των συρμών της Γραμμής 7 του Τραμ, λόγω συσσώρευσης υδάτων, ενώ πλημμύρισε και το ΣΕΦ.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχτεί 16 κλήσεις για άντληση υδάτων από ισόγεια και υπόγεια, κυρίως από τις περιοχές του Π. Φαλήρου, της Γλυφάδας, της Αθήνας και της Αγίας Παρασκευής.

Ένας τραυματίας από πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας

Ακόμη ένα περιστατικό με πτώση δέντρου σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Εμμανουήλ Μπενάκη. Οδηγός μηχανής που είχε σταματήσει το όχημά του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είναι καλά στην υγεία του και τού παρέχονται οι πρώτες βοήθειες.

Ο τραυματίας ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς ακριβώς δίπλα στη μηχανή του είχε σταματήσει και ένα τζιπ και όπως το δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε, το μεγαλύτερο τμήμα του ακούμπησε πάνω στο βαρύ όχημα.

Πλημμύρισε το ΣΕΦ – Σκέπασαν με νάιλον το παρκέ

Η κακοκαιρία και η έντονη βροχόπτωση στην Αττική είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία παραχώρησης στην ΚΑΕ Ολυμπιακός από την κυβέρνηση, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Για ακόμη μία φορά το κλειστό γήπεδο μπάσκετ που χρησιμοποιούν ως έδρα οι «ερυθρόλευκοι» πλημμύρισε με την πρώτη φθινοπωρινή βροχή,

Σύμφωνα με το ERTSports, δεν έχει ολοκληρωθεί η στεγανοποίηση της οροφής όπως φαίνεται, αφού το βρόχινο νερό έφτασε μέχρι το παρκέ με το προσωπικό της ΚΑΕ Ολυμπιακός να σκεπάζει με νάιλον τα σημεία ώστε ν’ αποφευχθούν φθορές, οι οποίες είναι κοστοβόρες για την επισκευή τους.

«Φούσκωσε» η ρεματιά Χαλανδρίου – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Η ισχυρή καταιγίδα που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα είχε ως αποτέλεσμα να πέσουν μεγάλες ποσότητες νερού και στο Χαλάνδρι, όπου η ρεματιά μετατράπηκε σε «χείμαρρο».

Τα νερά κατεβαίνουν με ορμή, όπως φαίνεται και σε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr:

Προβλήματα στην κυκλοφορία των συρμών της Γραμμής 7 του Τραμ

Προβλήματα στην κυκλοφορία των συρμών του Τραμ της Γραμμής 7, προκλήθηκαν νωρίτερα σήμερα (Πέμπτη, 2/10), λόγω συσσώρευσης υδάτων σε σημεία του τροχιόδρομου, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά», προσωρινά διεξαγόταν στα τμήματα Ασκληπιείο Βούλας – Πλατεία Κατράκη, Παλαιό Δημαρχείο – Άγιος Αλέξανδρος και Ζέφυρος – Αγία Τριάδα, λόγω συσσώρευσης υδάτων σε σημεία του τροχιόδρομου, από προβλήματα σε φρεάτια της ΕΥΔΑΠ. Εκτός λειτουργίας τέθηκαν οι στάσεις Λουτρά Αλίμου, 1η Αγίου Κοσμά, 2η Αγίου Κοσμά και Ελληνικό.

Σύμφωνα πάντως με νεότερη ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, πλέον έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 7 του Τραμ, Ασκληπιείο Βούλας- Αγία Τριάδα Πειραιά.

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα το βράδυ της Πέμπτης

Σημειώνεται ότι σήμερα συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η εν εξελίξει κακοκαιρία, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τις τοπικές χαλαζοπτώσεις, που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο Παρασκευή (3/10).

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τους επιστήμονες από το βράδυ οι ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, ενώ την Παρασκευή θα επεκταθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) θα επικοινωνήσει εκ νέου με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, τα σώματα ασφαλείας κλπ, προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να προβούν στις κατά λόγο αρμοδιότητες και ενέργειες τους, σημειώνεται στην ανακοίνωση και προστίθεται ότι η Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο εφόσον απαιτηθεί, ώστε να αξιολογήσει με βάση τα νεότερα στοιχεία.

Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Πού θα σημειωθούν καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις τις επόμενες ώρες

Το μεσημέρι της Πέμπτης (2/1) επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, που εκδόθηκε την Τετάρτη (01/10), χωρίς να υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Η χώρα μας θα βρίσκεται σε κλοιό κακοκαιρίας μέχρι και αύριο, Παρασκευή, η οποία φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Α. Σήμερα Πέμπτη (2-10-25)

α. Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Στην κεντρική Μακεδονία

δ. Μέχρι και το βράδυ κατά διαστήματα στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής έως και το απόγευμα), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων

στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή (3-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

β. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

γ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και τα έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr)

Το παρόν έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 12ωρο.