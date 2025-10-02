Γάζα: Κανένα πλοίο του στολίσκου δεν κατάφερε να σπάσει τον αποκλεισμό, λέει το Ισραήλ – «Ένα τελευταίο παραμένει σε απόσταση»

Γάζα: Κανένα πλοίο του στολίσκου δεν κατάφερε να σπάσει τον αποκλεισμό, λέει το Ισραήλ – «Ένα τελευταίο παραμένει σε απόσταση»
Φωτογραφία: Reuters

Η ισραηλινή κυβέρνηση επιβεβαίωσε σήμερα το μεσημέρι ότι κανένα από τα πλοία του διεθνή στολίσκου για τη Γάζα δεν κατάφερε να σπάσει τον αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα, αφού ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν σχεδόν όλα τα σκάφη που μετέφεραν φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές και ανθρωπιστική βοήθεια.

Στολίσκος για τη Γάζα: Το Ισραήλ αναχαίτισε το σκάφος «Οξυγόνο» της ελληνικής αποστολής – Δείτε βίντεο

«Κανένα από τα προκλητικά γιοτ της Hamas-Sumud δεν κατάφερε να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης ή να σπάσει τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό», ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι «ένα τελευταίο σκάφος (…) παραμένει σε απόσταση».

Αν αυτό το σκάφος «πλησιάσει, η προσπάθειά του να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης και να σπάσει τον αποκλεισμό θα αναχαιτιστεί επίσης», πρόσθεσε το υπουργείο.

Παράλληλα τόνισε ότι «όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους. Οδηγούνται με ασφάλεια στο Ισραήλ, από όπου θα απελαθούν στην Ευρώπη».

