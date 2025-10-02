Αλέξης Τσίπρας για Global Sumud Flotilla: «Διεθνής πειρατεία η επίθεση των Iσραηλινών στους ακτιβιστές της ειρήνης για τη Γάζα – Παραβίασαν το Διεθνές Δίκαιο»

Enikos Newsroom

πολιτική

Αλέξης Τσίπρας

«Πριν από οκτώ μήνες, από αυτή τη Συνέλευση, είπαμε ότι στο Παλαιστινιακό ζήτημα η Ευρώπη βρίσκεται στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Διότι απέχει πολύ από το να κάνει ό,τι μπορεί για την ειρήνη. Δυστυχώς, αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Το ζήτημα της ασφάλειας των δημοσιογράφων στη Γάζα είναι ένα σαφές παράδειγμα της απίστευτης κλίμακας καταστροφής. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, από το 2023, περισσότεροι από 240 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις» δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης σήμερα (2/10)..

«Αναρωτιέμαι: Πώς νιώθει ένας Ευρωπαίος πολίτης όταν, από τη μία πλευρά, υπάρχουν εκκλήσεις για σκληρές κυρώσεις, ακόμη και στρατιωτικές επεμβάσεις, και από την άλλη, η Ευρώπη κλείνει τα μάτια στη μαζική δολοφονία δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων αμάχων; Σε αυτό που τα Ηνωμένα Έθνη έχουν χαρακτηρίσει γενοκτονία. Χθες το βράδυ δεκάδες πλοία ακτιβιστών για την ειρήνη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, αναχαιτίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις. Αυτή είναι μια πράξη διεθνούς πειρατείας και μία σοβαρή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας».

«Το Συμβούλιο της Ευρώπης πρέπει να καταδικάσει αυτή την πράξη πειρατείας και να απαιτήσει την άμεση και ασφαλή επιστροφή όλων των ακτιβιστών στις χώρες τους. Είναι η Ισραηλινή κυβέρνηση που πρέπει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο. Αντί η διεθνής κοινότητα να ανέχεται πράξεις βίας, πειρατείας και γενοκτονίας. Στο μεταξύ ακούμε για το σχέδιο Τραμπ. Το οποίο, όμως, έχει πολλά γκρίζα σημεία. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση για τη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού Κράτους. Και είναι πολύ σημαντικό ότι πολλές χώρες αναγνώρισαν το Παλαιστινιακό Κράτος» πρόσθεσε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Αλλά παράλληλα, το σχέδιο για την μεταβατική υπερεθνική διοίκηση στη Γάζα, δίνει ηγετικό ρόλο στον Τόνι Μπλερ. Όμως ποιος είναι ο Τόνι Μπλερ; Δεν είναι ένας οπαδός της ειρήνης.
Αλλά ένα γεράκι του πολέμου. Που είπε ψέματα και παραπλάνησε την κοινή γνώμη για την εισβολή στο Ιράκ. Ως εκ τούτου, είναι τραγική ειρωνεία ότι αυτός ο πολιτικός να θέλει να φέρει ειρήνη στη Γάζα» ανέφερε.

«Η ειρήνη για Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας λύσης δύο κρατών, στη βάση των συνόρων του 1967, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα της Παλαιστίνης. Μετά από κατάπαυση του πυρός και την επιστροφή όλων των ομήρων. Και με την ενεργή συμμετοχή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, χωρίς αυτόκλητους σωτήρες. Γι’ αυτό λοιπόν καλώ τους Ευρωπαίους ηγέτες να εγκαταλείψουν την παθητική τους στάση και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου και να εγγυηθούν την ειρηνική συνύπαρξη των δύο λαών» κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Παραπλάνηση των καταναλωτών για το DIAXIL – Ψευδείς ισχυρισμοί για τη θεραπεία του διαβήτη

Τι είναι το αλλεργικό σοκ και γιατί μπορεί να αποβεί μοιραίο – Η τραγική περίπτωση της 28χρονης από την Άρτα

Δήμος προσλαμβάνει 24 άτομα – Όλες οι λεπτομέρειες

Νέα έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή: Τι αναφέρει για την οικονομία, την ανάπτυξη και τον πληθωρισμ...

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;

Το iPhone μπορεί πλέον να περιμένει στην αναμονή για εσάς – Δείτε πώς λειτουργεί το Hold Assist στο iOS 26
περισσότερα
15:56 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Φάμελλος για επίθεση στον στόλο για τη Γάζα: «Άμεση διπλωματική παρέμβαση προκειμένου να προστατευτούν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που έχουν συλληφθεί»

«Κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου αλλά και επίθεση στην ανθρωπιά και την αλληλεγγύη», χ...
15:51 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Νέα παρέμβαση Δένδια για Ρούτσι: Το θέμα αφορά τη Δικαιοσύνη – Θα είχαμε ευθύνη αν ήταν κυβερνητική πράξη

Νέα αναφορά στην υπόθεση του Πάνου Ρούτσι έκανε ο Νίκος Δένδιας στην Βουλή.  Ο υπουργός Εθνική...
15:16 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση οφείλει να πάρει μία ξεκάθαρη θέση εναντίον του καθεστώτος Νετανιάχου

«Η παρεμπόδιση της πορείας του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης Global Sum...
14:28 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Δένδιας για Πάνο Ρούτσι: Δεν διανοούμαι πώς μπορεί να απαγορευτεί σε έναν πατέρα να διερευνήσει τον θάνατο του παιδιού του

«Εδώ δεν θα τοποθετηθώ ούτε ως υπουργός ούτε ως στέλεχος της κυβέρνησης. Έχουμε παιδιά. Δεν δι...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης