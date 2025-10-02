Γεραπετρίτης για Global Sumud Flotilla: Είχαμε μεριμνήσει με διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά για την ασφάλεια των 27 Ελλήνων

«Η ενημέρωση την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι τα 39 πλοία από τον στολίσκο ήδη καταπλέουν προς το λιμάνι του Άσντοτ. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Δεν έχει υπάρξει άσκησης βίας. Δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί απολύτως οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η συνοδεία των πλοίων προς το Ισραήλ», ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Ναυτικού Δικαίου.

«Είχαμε μεριμνήσει με διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά για την ασφάλεια των 27 Ελλήνων και τις προηγούμενες ημέρες αλλά και τώρα» πρόσθεσε.

Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «είναι βέβαιο ότι σε συνεργασία και με τις άλλες χώρες, των οποίων πολίτες βρίσκονται στην αποστολή, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υπάρξει πλήρης εγγύηση ασφάλειας για τους πολίτες αυτούς και ήδη έχουμε μεριμνήσει σχετικά».

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί στον χώρο που βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες. Τόσο τις προηγούμενες ημέρες όσο και σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών. Χθες εκδόθηκε Κοινή Δήλωση Ελλάδας- Ιταλίας για την εξασφάλιση της ασφάλειας και να παρασχεθεί κάθε προξενική συνδρομή, ενώ έγινε έκκληση στο στολίσκο να αποδεχθεί την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να αναλάβει την ασφαλή παράδοση της βοήθειας».

📌 Joint Declaration of the Ministers of Foreign Affairs of #Greece and #Italy on the Global Sumud Flotilla 🔗 https://t.co/jif30yuwIZ pic.twitter.com/0NWGe3dpXH — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 1, 2025

«Διαρκής επικοινωνία με την πρεσβεία στο Τελ Αβίβ»

Η πρέσβης της χώρας μας στο Ισραήλ θα μεταβεί στο χώρο που βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες, είπε η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών Λένα Ζωχιού στη σημερινή ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών και τόνισε μεταξύ άλλων ότι το υπουργείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με τον στολίσκο στα ανοιχτά της Γάζας.

«Προτεραιότητα μας είναι η ασφάλεια των πολιτών» τόνισε η κ. Ζωχιού, επαναλαμβάνοντας ότι δεν προκύπτει άσκηση βίας από τις ισραηλινές δυνάμεις. Σημείωσε ότι θα γίνουν όλες οι ενέργειες στο Ισραήλ ώστε να παρασχεθεί η αναγκαία προξενική συνδρομή, και προσέθεσε ότι «θα ακολουθήσει καταγραφή έλεγχος και απέλαση όσων συμμετείχαν στον στολίσκο».

Είπε επίσης ότι ο κ. Γεραπετρίτης είναι σε επαφή με τον Ισραηλινό ομόλογο του ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν διαταράσσεται η σχέση μας με το Ισραήλ με το οποίο «έχουμε Στρατηγική εταιρική σχέση και θέλουμε να διατηρήσουμε».