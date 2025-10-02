Συναγερμός στο Μάντσεστερ: Επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή – Αναφορές για τραυματίες

Συναγερμός στο Μάντσεστερ: Επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή – Αναφορές για τραυματίες
Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν σήμερα, Πέμπτη, σε συναγωγή του Μάντσεστερ, έπειτα από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η Daily Mail, επικαλούμενη πηγή από την αστυνομία, αναφέρει πως «πολλαπλά άτομα έχουν δεχθεί επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή στο Μάντσεστερ».


Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, όπως μεταδίδει το BBC, «Η αστυνομία κλήθηκε στη Συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation, στην οδό Middleton, στο Crumpsall, στις 9:31 π.μ. από πολίτη, ο οποίος ανέφερε ότι είδε ένα αυτοκίνητο να κατευθύνεται προς πολίτες και ότι ένας άνδρας είχε μαχαιρωθεί».

«Πυροβολισμοί σημειώθηκαν από οπλισμένους αστυνομικούς του Μάντσεστερ στις 9:38 π.μ. Ένας άνδρας έχει δεχθεί πυροβολισμούς, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι ο δράστης. Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο στις 9:41 π.μ. και περιθάλπουν πολίτες – αυτή τη στιγμή τέσσερα άτομα έχουν τραυματιστεί τόσο από το όχημα όσο και από μαχαιριές. Παρακαλούμε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή όσο η αστυνομία συνεχίζει να χειρίζεται το περιστατικό», αναφέρεται.

Οι αστυνομικοί βρίσκονται από το πρωί στην οδό Middleton Road, η οποία παραμένει κλειστή στο τμήμα της μεταξύ των οδών Wilton Road και Crumpsall Lane.

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε ένα «σοβαρό περιστατικό».

«Ταυτόχρονα, μπορώ να δώσω μια διαβεβαίωση ότι ο άμεσος κίνδυνος φαίνεται να έχει περάσει», δήλωσε στο BBC, προσθέτοντας ότι το συμβάν αντιμετωπίστηκε «αποτελεσματικά» από την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το περιστατικό συνέπεσε με το Γιομ Κιπούρ, την ιερότερη ημέρα στο εβραϊκό θρησκευτικό ημερολόγιο, όπου οι πιστοί προσέρχονται στις συναγωγές για προσευχή.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων Βορειοδυτικής Αγγλίας ανέφερε: «Έπειτα από αναφορές για ένα περιστατικό στην οδό Middleton στο Crumpsall, ο οργανισμός έστειλε δυνάμεις στο σημείο. Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε την κατάσταση και συνεργαζόμαστε με άλλα τμήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι θα λάβουν την ιατρική βοήθεια που χρειάζονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».

Προσοχή: Σκληρές εικόνες

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ερευνάται από την Manchester Evening News για την αυθεντικότητά του, καταγράφει τη στιγμή που αστυνομικοί πυροβολούν τον φερόμενο ως δράστη.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα, ένας φύλακας ασφαλείας μαχαιρώθηκε έξω από τη συναγωγή, ενώ τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν στο περιστατικό, είτε από το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω τους είτε από την επίθεση με το μαχαίρι.

