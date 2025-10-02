Θύελλα αντιδράσεων για την εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl – H ICE υπόσχεται «συλλήψεις παράνομων μεταναστών» στο σόου

Enikos Newsroom

διεθνή

Θύελλα αντιδράσεων για την εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl – H ICE υπόσχεται «συλλήψεις παράνομων μεταναστών» στο σόου
Φωτογραφία: AP

Η ανακοίνωση ότι ο ράπερ Bad Bunny, με καταγωγή από το Πουέρτο Ρίκο, θα είναι ο επικεφαλής καλλιτέχνης στο halftime show του Super Bowl 2026 προκάλεσε αντιδράσεις, με αξιωματούχους του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας να δηλώνουν ότι οι υπηρεσίες μετανάστευσης θα είναι παρούσες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με τον Corey Lewandowski, σύμβουλο του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, «Δεν υπάρχει πουθενά σε αυτή τη χώρα όπου μπορείτε να προσφέρετε ασφαλές καταφύγιο σε άτομα που βρίσκονται παράνομα. Ούτε στο Super Bowl ούτε πουθενά αλλού».

Ο Lewandowski πρόσθεσε: «Θα σας βρούμε. Θα σας συλλάβουμε. Θα σας βάλουμε σε κέντρο κράτησης και θα σας απελάσουμε. Γνωρίζετε ότι αυτή είναι μια πολύ πραγματική κατάσταση υπό αυτή τη διοίκηση, η οποία είναι εντελώς αντίθετη με το πώς ήταν πριν».


Ο Bad Bunny, που γεννήθηκε ως Benito Antonio Martínez Ocasio στο Πουέρτο Ρίκο και είναι πολίτης των ΗΠΑ, δεν σχολίασε άμεσα τις δηλώσεις του Lewandowski.

Η NFL επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης θα εμφανιστεί στο ημίχρονο του Super Bowl 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια.

«Αυτό που νιώθω ξεπερνά τον εαυτό μου. Είναι για εκείνους που ήρθαν πριν από μένα και διένυσαν αμέτρητες γιάρδες για να μπορέσω εγώ να σκοράρω… αυτό είναι για τον λαό μου, τον πολιτισμό μας και την ιστορία μας», είπε ο ίδιος.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Apple Music (@applemusic)


Τον περασμένο μήνα, ο Bad Bunny είχε δηλώσει στο περιοδικό i-D ότι δεν θα εμφανιστεί στις ΗΠΑ κατά την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του, εν μέρει λόγω ανησυχιών για τις επιχειρήσεις της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ) στις συναυλίες του.

«Αλλά υπήρχε το ζήτημα ότι, συνθήματα όπως το “γαμ@@@ ICE” θα μπορούσε να είναι έξω από [τις συναυλίες μου]. Και ήταν κάτι για το οποίο μιλούσαμε και ανησυχούσαμε πολύ», ανέφερε ο καλλιτέχνης.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη i-D (@i_d)


Ο Lewandowski, που υπηρέτησε ως διευθυντής εκστρατείας του Τραμπ στις εκλογές του 2016, επέκρινε την NFL για την επιλογή του Bad Bunny. «Είναι τόσο ντροπιαστικό που αποφάσισαν να επιλέξουν κάποιον που φαίνεται να μισεί τόσο πολύ την Αμερική για να την εκπροσωπήσει στο σόου του ημιχρόνου», είπε.

Πρόσθεσε πως «Ήμουν στο Super Bowl πέρυσι με τον Πρόεδρο Τραμπ. Είχα την ευκαιρία να βρίσκομαι στη Λουιζιάνα και να παρακολουθήσω το παιχνίδι, και το απόλαυσα. Αλλά ακούστε, θα έπρεπε να προσπαθούμε να είμαστε περιεκτικοί και όχι αποκλειστικοί. Υπάρχουν πολλοί υπέροχοι καλλιτέχνες εκεί έξω που θα μπορούσαν να παίξουν σε αυτή τη συναυλία και να φέρουν τους ανθρώπους μαζί και όχι να τους χωρίζουν».

Ο Lewandowski κατέληξε: «Δεν με νοιάζει αν είναι συναυλία για τον Johnny Smith ή τον Bad Bunny ή οποιονδήποτε άλλο. Θα εφαρμόσουμε τον νόμο παντού. Θα κάνουμε τους Αμερικανούς ασφαλείς. Αυτή είναι εντολή του προέδρου. Αν βρίσκεστε παράνομα σε αυτή τη χώρα, κάντε μια χάρη στον εαυτό σας: γυρίστε σπίτι».

Η είδηση ότι ο Bad Bunny θα είναι ο κύριος καλλιτέχνης στο halftime show προκάλεσε οργή στους υπερσυντηρητικούς σχολιαστές, καθώς ο τραγουδιστής έχει γίνει πολιτικό σημείο αναφοράς μετά τη δήλωση ότι θα ακυρώσει τις εμφανίσεις του στις ΗΠΑ λόγω ανησυχιών για τις επιχειρήσεις της ICE.

Με πληροφορίες από: The Hill, Axios

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έρχεται ο προσωπικός ψηφιακός βοηθός υγείας

ΠΟΕΔΗΝ: Θετικό βήμα οι αλλαγές στα ραντεβού αλλά η ταλαιπωρία των πολιτών θα συνεχιστεί λόγω έλλειψης προσωπικού

Ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία: Σήμερα η Διυπουργική σύσκεψη για τα μέτρα μείωσης – Τι θα συζητηθεί

Τιμολόγια ρεύματος Οκτωβρίου 2025: Δείτε ποιος πάροχος σας συμφέρει

Το JWST έκανε την πρώτη «μετεωρολογική πρόβλεψη» για έναν κοντινό κόσμο χωρίς ήλιο

Η Anthropic παρουσιάζει το Claude Sonnet 4.5: Διεκδικεί την κορυφή στην AI προγραμματισμού με νέα εργαλεία για developers
περισσότερα
12:32 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Συναγερμός στο Μάντσεστερ: Επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή – Αναφορές για τραυματίες

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν σήμερα, Πέμπτη, σε συναγωγή του Μάντσεστερ, έπειτα από αναφορές ...
12:26 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο: Ρίψη ανθοδέσμης σε γάμο οδήγησε σε επική «μάχη» μεταξύ δύο γυναικών – Προσπαθούσαν απεγνωσμένα να την πάρουν

Μια ρίψη ανθοδέσμης σε γάμο μετατράπηκε σε επική «μάχη» μεταξύ δύο γυναικών, με μια δόση χιούμ...
11:11 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Πάπας Λέων: Ευλόγησε ένα κομμάτι πάγου από τη Γροιλανδία – Η σπόντα για τον Τραμπ στην ομιλία του

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ επανέφερε στο προσκήνιο τα περιβαλλοντικά ζητήματα με μια ομιλία που συνέδεσε...
10:32 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Νέα Υόρκη: Δύο αεροσκάφη της Delta συγκρούστηκαν κατά την τροχοδρόμηση – Τραυματίστηκε μία αεροσυνοδός

Αεροπορικό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης