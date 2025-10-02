Θύελλα αντιδράσεων για την εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl – H ICE υπόσχεται «συλλήψεις παράνομων μεταναστών» στο σόου

Η ανακοίνωση ότι ο ράπερ Bad Bunny, με καταγωγή από το Πουέρτο Ρίκο, θα είναι ο επικεφαλής καλλιτέχνης στο halftime show του Super Bowl 2026 προκάλεσε αντιδράσεις, με αξιωματούχους του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας να δηλώνουν ότι οι υπηρεσίες μετανάστευσης θα είναι παρούσες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με τον Corey Lewandowski, σύμβουλο του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, «Δεν υπάρχει πουθενά σε αυτή τη χώρα όπου μπορείτε να προσφέρετε ασφαλές καταφύγιο σε άτομα που βρίσκονται παράνομα. Ούτε στο Super Bowl ούτε πουθενά αλλού».

Ο Lewandowski πρόσθεσε: «Θα σας βρούμε. Θα σας συλλάβουμε. Θα σας βάλουμε σε κέντρο κράτησης και θα σας απελάσουμε. Γνωρίζετε ότι αυτή είναι μια πολύ πραγματική κατάσταση υπό αυτή τη διοίκηση, η οποία είναι εντελώς αντίθετη με το πώς ήταν πριν».



Ο Bad Bunny, που γεννήθηκε ως Benito Antonio Martínez Ocasio στο Πουέρτο Ρίκο και είναι πολίτης των ΗΠΑ, δεν σχολίασε άμεσα τις δηλώσεις του Lewandowski.

Η NFL επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης θα εμφανιστεί στο ημίχρονο του Super Bowl 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια.

«Αυτό που νιώθω ξεπερνά τον εαυτό μου. Είναι για εκείνους που ήρθαν πριν από μένα και διένυσαν αμέτρητες γιάρδες για να μπορέσω εγώ να σκοράρω… αυτό είναι για τον λαό μου, τον πολιτισμό μας και την ιστορία μας», είπε ο ίδιος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Apple Music (@applemusic)



Τον περασμένο μήνα, ο Bad Bunny είχε δηλώσει στο περιοδικό i-D ότι δεν θα εμφανιστεί στις ΗΠΑ κατά την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του, εν μέρει λόγω ανησυχιών για τις επιχειρήσεις της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ) στις συναυλίες του.

«Αλλά υπήρχε το ζήτημα ότι, συνθήματα όπως το “γαμ@@@ ICE” θα μπορούσε να είναι έξω από [τις συναυλίες μου]. Και ήταν κάτι για το οποίο μιλούσαμε και ανησυχούσαμε πολύ», ανέφερε ο καλλιτέχνης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη i-D (@i_d)



Ο Lewandowski, που υπηρέτησε ως διευθυντής εκστρατείας του Τραμπ στις εκλογές του 2016, επέκρινε την NFL για την επιλογή του Bad Bunny. «Είναι τόσο ντροπιαστικό που αποφάσισαν να επιλέξουν κάποιον που φαίνεται να μισεί τόσο πολύ την Αμερική για να την εκπροσωπήσει στο σόου του ημιχρόνου», είπε.

Πρόσθεσε πως «Ήμουν στο Super Bowl πέρυσι με τον Πρόεδρο Τραμπ. Είχα την ευκαιρία να βρίσκομαι στη Λουιζιάνα και να παρακολουθήσω το παιχνίδι, και το απόλαυσα. Αλλά ακούστε, θα έπρεπε να προσπαθούμε να είμαστε περιεκτικοί και όχι αποκλειστικοί. Υπάρχουν πολλοί υπέροχοι καλλιτέχνες εκεί έξω που θα μπορούσαν να παίξουν σε αυτή τη συναυλία και να φέρουν τους ανθρώπους μαζί και όχι να τους χωρίζουν».

Ο Lewandowski κατέληξε: «Δεν με νοιάζει αν είναι συναυλία για τον Johnny Smith ή τον Bad Bunny ή οποιονδήποτε άλλο. Θα εφαρμόσουμε τον νόμο παντού. Θα κάνουμε τους Αμερικανούς ασφαλείς. Αυτή είναι εντολή του προέδρου. Αν βρίσκεστε παράνομα σε αυτή τη χώρα, κάντε μια χάρη στον εαυτό σας: γυρίστε σπίτι».

Η είδηση ότι ο Bad Bunny θα είναι ο κύριος καλλιτέχνης στο halftime show προκάλεσε οργή στους υπερσυντηρητικούς σχολιαστές, καθώς ο τραγουδιστής έχει γίνει πολιτικό σημείο αναφοράς μετά τη δήλωση ότι θα ακυρώσει τις εμφανίσεις του στις ΗΠΑ λόγω ανησυχιών για τις επιχειρήσεις της ICE.

Με πληροφορίες από: The Hill, Axios