Super Bowl 2026: Επικεφαλής του εντυπωσιακού σόου στο ημίχρονο ο Bad Bunny – Δείτε το τρέιλερ

Νίκος Παγουλάτος

Media

Φωτογραφία: AP

Ο ράπερ Bad Bunny, κατά κόσμον Benito Antonio Martínez Ocasio, θα είναι ο καλλιτέχνης που θα εμφανιστεί στο σόου του ημιχρόνου του Super Bowl LX στις αρχές του επόμενου έτους.

«Αυτό που νιώθω ξεπερνά τον εαυτό μου. Είναι για εκείνους που ήρθαν πριν από μένα και έτρεξαν αμέτρητα μέτρα για να μπορέσω να έρθω και να σκοράρω… Αυτό είναι για τον λαό μου, την κουλτούρα μου και την ιστορία μας», δήλωσε ο ράπερ.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Apple Music (@applemusic)


Την είδηση έκανε γνωστή το NFL στο ημίχρονο του αγώνα μεταξύ των Dallas Cowboys και Green Bay Packers, ενώ είχε προηγηθεί λίγο νωρίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω ενός μικρού βίντεο-teaser με πρωταγωνιστή τον ράπερ.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Benito Antonio (@badbunnypr)


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

