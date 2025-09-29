Βασίλης Μπισμπίκης: «Δέσποινα έκανα μία…» – Το τηλεφώνημα του ηθοποιού στην Βανδή λίγες ώρες μετά το τροχαίο

Στην Δέσποινα Βανδή τηλεφώνησε ο Βασίλης Μπισμπίκης λίγες ώρες μετά το τροχαίο και τις ζημιές που προκάλεσε με το θηριώδες αυτοκίνητό του σε 10 οχήματα στην Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, ο ηθοποιός τηλεφώνησε στην Δέσποινα Βανδή και της είπε χαρακτηριστικά: «Δέσποινα, έκανα μία μ@@@@@α».

Σημειώνεται ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά το τροχαίο δεν έμεινε στο σημείο. Αντιθέτως σηκώθηκε και έφυγε, ενώ διερευνάται εάν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Την Κυριακή το απόγευμα εμφανίστηκε στην Τροχαία της Κηφισιάς για να δώσει εξηγήσεις. Τελικά συνελήφθη και σήμερα, Δευτέρα οδηγείται στον εισαγγελέα.

«Νόμιζα ότι έγινε σεισμός»

«Κατά τις 2 τα ξημερώματα άκουσα τράνταγμα ενώ βρισκόμουν στο δωμάτιο μου και νόμιζα ότι έγινε σεισμός», δήλωσε κάτοικος της Φιλοθέης.

O ηθοποιός ανέφερε, σύμφωνα με το ERTNews ότι λίγες ώρες νωρίτερα βρισκόταν στο υπαίθριο κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση όπου έγινε και η άγρια συμπλοκή με τρεις τραυματίες, η οποία δεν συνδέεται με το συμβάν στη Φιλοθέη. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να οδηγούσε τα ξημερώματα του Σαββάτου υπό την επήρεια αλκοόλ είναι υπό διερεύνηση.

Να σημειωθεί ότι με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα, η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα.

«Είναι μεγάλες ζημιές» λένε οι οδηγοί των οχημάτων που κατέθεσαν στην Τροχαία

Οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που υπέστησαν ζημιές κλήθηκαν για κατάθεση στο Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής .

«Περιμένουμε τις εξελίξεις. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Το πράγμα θα πάρει μια φυσιολογική εξέλιξη. Μας χτύπησαν. Κατεβήκαμε το πρωί και το είδαμε. Ήρθε η αστυνομία και μας ειδοποίησαν να έρθουμε για κατάθεση. Ήρθαμε, δώσαμε τις καταθέσεις μας όλοι. Δεν ξέρουμε ακόμα τις ζημιές μας. Πρέπει να γίνει εκτίμηση. Είναι μεγάλες ζημιές» ανέφερε ένας οδηγός, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Ό,τι ήταν να πούμε το είπαμε στην αστυνομία. Σηκωθήκαμε το πρωί και τα είδαμε. Μας πήρε η Τροχαία Κηφισιάς να έρθουμε για κατάθεση, ότι βρέθηκε ο οδηγός. Ούτε ξέραμε ποιος είναι», ανέφερε μία άλλη γυναίκα.

«Είναι μεγάλη ζημιά και στα αυτοκίνητα, στον μαντρότοιχο, στα κάγκελα. Μεγάλη είναι η ζημιά», είπε άλλη κάτοικος της Φιλοθέης.

Σημειώνεται ότι ο ηθοποιός ήταν σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση πριν από το τροχαίο, ενώ την επόμενη ημέρα εμφανίστηκε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στον ALPHA, όπου παραχώρησε συνέντευξη.

Η συνέντευξη στην Ναταλία Γερμανού